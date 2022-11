Aula contra desinformação

Nunca se produziu nem consumiu tanta informação como depois da internet e das redes sociais. O que, por um lado, é uma boa notícia, por outro é também motivo de preocupação, dada a quantidade de falsas notícias ou fake news que ameaçam e desvirtuam o debate público. O problema desafia as democracias no mundo e, como se viu nas recém-concluídas eleições brasileiras, requer atenção constante por parte da Justiça eleitoral, da imprensa, das agências de checagem de dados e das empresas responsáveis pelas redes sociais.

Desmascarar e punir quem deliberadamente propaga falsas notícias, por óbvio, são iniciativas necessárias e bem-vindas. Assim como todo o esforço de corretamente informar à sociedade, primando pela divulgação de fatos verdadeiros e apurados com rigor. O combate às fake news, porém, comporta outras frentes de atuação. Uma delas, a educação.

A sala de aula é o espaço onde se aprende a ler e a escrever. Nada mais natural, portanto, que seja o lugar também de outro tipo de alfabetização. No caso, da chamada alfabetização midiática, que consiste em desenvolver habilidades e competências para não se deixar enganar em meio à profusão de fake news. A esse respeito, a Finlândia é um país com importantes lições a dar. Como mostrou recente reportagem da BBC Brasil, o sistema de ensino finlandês incorporou tais preocupações aos currículos escolares.

A aposta finlandesa para enfrentar e desconstruir notícias falsas é incentivar o pensamento crítico. Uma professora entrevistada na reportagem citou exemplos de como isso ocorre em diferentes disciplinas. Em matemática, os alunos aprendem a perceber as possibilidades de manipulação estatística. Nas aulas de artes, são convidados a repensar peças de propaganda, apontando lacunas ou contradições entre o que é anunciado e a realidade. No estudo de línguas, são expostos a textos com versões distintas a respeito de um mesmo acontecimento.

A educação, sem dúvida, tem um enorme papel a desempenhar em relação à desinformação. A alfabetização midiática, contudo, requer escolas capazes de assegurar as aprendizagens básicas sem as quais os estudantes não darão conta de se proteger das fake news. Ou seja, para entender como as estatísticas podem ser manipuladas, é preciso antes ter clareza de uma série de conceitos matemáticos. Assim como a compreensão dos diferentes sentidos de um texto demanda que os alunos estejam efetivamente alfabetizados.

Ensino de qualidade, portanto, é premissa da alfabetização midiática. Em tempos de polarização ideológica, as escolas têm ainda o desafio de ajudar os alunos a diferenciar fatos de opiniões. Confundir um e outro, não raro na esteira de fake news e de teorias da conspiração, acaba sendo um obstáculo para consensos mínimos sem os quais fica ainda mais difícil avançar. A luta contra as falsas notícias deve mirar tanto em quem as difunde intencionalmente, aplicando-se as devidas sanções legais, quanto em quem é enganado por elas. Nesse sentido, a educação tem um potencial gigantesco de formar gerações de alunos aptos a enfrentar essa verdadeira ameaça à democracia.