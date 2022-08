Banir livros não é inteligente

Um distrito escolar no Estado do Texas, nos Estados Unidos, determinou recentemente a retirada de dezenas de livros de suas bibliotecas e salas de aula. Como noticiou o Estadão, a lista contém 41 títulos, entre eles a Bíblia e uma versão adaptada para história em quadrinhos de O Diário de Anne Frank, relato da menina judia que viveu dois anos em um esconderijo para escapar do nazismo, antes de morrer em um campo de concentração. As obras foram contestadas por pais e parentes de alunos no último ano letivo e deverão ser revisadas por um comitê encarregado de dar a palavra final.

A mobilização para banir livros de bibliotecas escolares ganha força nos Estados Unidos a reboque do radicalismo ideológico que avança entre setores conservadores, em tempos de crescente polarização. Mais de 1.500 obras já foram excluídas de escolas em 26 Estados americanos desde julho do ano passado, segundo balanço da Pen America, entidade que defende a liberdade de expressão. A iniciativa de banir livros de bibliotecas escolares não poderia ser mais equivocada. Sem dúvida, um mau exemplo que serve de alerta para os riscos do radicalismo ideológico, seja de direita ou de esquerda.

Pior ainda quando se tem em mente que a proibição se dá em escolas. Ora, o ambiente educacional é dedicado à aprendizagem e à convivência. Ou seja, à formação das novas gerações. É lá, mais do que em qualquer outro lugar, que se espera que os estudantes tenham acesso a diferentes visões de mundo e sejam confrontados com a pluralidade de ideias que circulam na sociedade. Até para formar suas próprias opiniões e dispor de argumentos contra o que rejeitam, é essencial que os alunos cresçam em ambientes arejados e livres de censura, ignorância e preconceitos.

No caso do distrito escolar de Keller, que atende 35 mil estudantes no norte do Texas, o ponto de partida para o banimento de livros são contestações e denúncias de pais e parentes. Um erro. Não que pais e responsáveis não devam ser ouvidos. Pelo contrário. O envolvimento das famílias com a educação dos filhos é mais que desejável. Crianças e adolescentes tendem a aprender mais quando recebem apoio em casa. Da mesma forma, o engajamento das famílias reverte em melhoria das escolas.

O erro, aqui, está na crença de que banir livros possa ser algo necessário ou positivo para a formação escolar dos filhos. Deixemos claro: não é. E por vários motivos. Primeiro, porque impedir que um estudante leia determinada obra limita seu conhecimento sobre o mundo. O resultado é menos e não mais, na medida em que ninguém se torna mais sábio pelos livros que não leu. Se há ideias equivocadas que merecem ser rejeitadas, cabe contextualizá-las e expor suas debilidades. Cotejá-las com outras, debatê-las. Eis o papel da escola.

Em segundo lugar, o banimento de livros passa a mensagem absurda de que seria adequado (e possível) eliminar do mundo ideias das quais se discorda. Nada mais equivocado e perigoso − semente de regimes totalitários que já tiraram a vida de milhões de pessoas ao longo da história. Sem falar no efeito contrário que tal atitude pode gerar: um dos títulos banidos de uma escola nos Estados Unidos bateu recordes de vendas depois. O que remete ao terceiro ponto: em tempos de internet e de acesso cada vez mais facilitado à informação, a ideia de que retirar exemplares de uma biblioteca ou sala de aula possa privar os alunos do conteúdo da obra soa ingênua, no mínimo.

A mobilização para banir livros reflete uma visão autoritária e completamente equivocada também sobre a educação e o papel dos educadores. Um mau exemplo que não deve ser seguido. Seja nos Estados Unidos ou em qualquer outro país democrático, é preciso impedir que escolas fiquem reféns desse tipo de censura que não condiz com a democracia − menos ainda na maior economia do mundo. Felizmente, existe solução para o problema, e ela passa por mais educação e não menos. Com bibliotecas e salas de aula repletas não só de livros, mas de ávidos leitores.