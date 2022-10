Bons projetos para o futuro já existem

A construção de um Brasil mais moderno e mais competitivo, capaz de gerar mais e melhores empregos para uma população cuja renda é pressionada por escassez de oportunidades de trabalho e alta dos preços, precisa começar no primeiro dia do governo que tomará posse em janeiro de 2023. A imensidão da tarefa não lhe retira a urgência. Alguns caminhos já estão abertos no plano legislativo e, com bom senso e responsabilidade, o novo governo poderá trilhá-los. Como contribuição para a retomada do crescimento, organizações do setor privado vêm apontando o que consideram prioritário e viável no quadro atual. Entre suas propostas, há iniciativas legislativas que, se apoiadas e estimuladas pelos novos governantes, ajudarão a transformar o País com mais rapidez e eficiência.

São projetos que poderiam ter avançado mais, mas o atual governo teve praticamente todo o mandato para fazer isso e não o fez – restando pouco mais de dois meses para seu término, certamente não o fará. É tarefa para o próximo, e o roteiro para cumpri-la é em boa parte conhecido.

Produtividade, eficiência da infraestrutura, reforma tributária, ambiente adequado ao desenvolvimento dos negócios, preparação de mão de obra, inovação, integração à economia mundial, sustentabilidade e regulação do mercado de carbono são objetivos e características comuns às iniciativas de organizações empresariais e acadêmicas para tornar o Brasil mais moderno e com melhores condições para competir num mundo em rápida transformação impulsionada pelas mudanças tecnológicas.

A mais recente dessas iniciativas, noticiada pelo jornal Valor, é da Imagine Brasil, vinculada à Fundação Dom Cabral e que tem o objetivo de unir “forças, ideias, pessoas e entidades para sonhar e influenciar na construção de uma sociedade mais próspera, em que a ideia de desenvolvimento considere o social, o ambiental e o econômico com a mesma importância”. Depois de analisar mais de 5 mil propostas em tramitação no Congresso Nacional, a Imagine Brasil listou 37 de áreas como infraestrutura, tributação, inovação e sustentabilidade que poderiam avançar caso houvesse um esforço conjunto do Executivo e do Legislativo federais no início do novo mandato presidencial e da nova legislatura.

São projetos de amplo alcance, que não beneficiam segmentos específicos da economia ou da sociedade, mas têm potencial para produzir efeitos duradouros na transformação do País. Parte dos projetos apontados pela Fundação Dom Cabral como prioritários para modernizar o Brasil coincide com os listados pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) em sua Agenda Legislativa 2022 apresentada no fim de março.

Mais do que mera coincidência, o fato de uma instituição acadêmica, como a Fundação Dom Cabral, e uma entidade empresarial, como a CNI, defenderem os mesmos projetos é a comprovação de que está consolidado o diagnóstico de alguns dos principais problemas do País e de que já há propostas sensatas para enfrentá-los. Embora sem citar projetos em tramitação no Congresso, o Movimento Brasil Competitivo e a Frente Parlamentar pelo Brasil Competitivo lançaram, em julho, uma agenda de propostas que, em boa parte, coincide com os objetivos da CNI e da Fundação Dom Cabral.

A reforma tributária é a proposta comum a todas essas iniciativas, pelas razões há muito conhecidas. Espera-se que, no próximo governo, essa reforma deixe de ser apenas discurso e se torne realidade. A modernização do setor elétrico, seja pela reorganização da matriz energética para reduzir o custo da energia e o risco de desabastecimento, seja pela ampliação do mercado livre, é outro ponto comum a todas as iniciativas.

A Fundação Dom Cabral e a CNI defendem a criação de uma nova modalidade de debêntures para financiar investimentos em infraestrutura, cuja manutenção, modernização e ampliação são consideradas vitais para a redução dos custos operacionais.

São alguns exemplos de que já existe um considerável acervo de iniciativas legislativas para alavancar o desenvolvimento. Resta esperar que o próximo governo se empenhe para liderar sua aprovação.