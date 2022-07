Carnaval fora de época e da lei

No início do ano, a Prefeitura de São Paulo, como tantas outras, tomou a decisão inatacável, ante a onda da variante Ômicron, de cancelar o carnaval, comprometendo-se a autorizar os festejos fora de época, sob a condição de que os riscos da covid estivessem controlados e se levantassem recursos com patrocinadores. No início deste mês, a Prefeitura organizou dois pregões para realizar as festas nos dias 16 e 17, mas, não havendo interesse da iniciativa privada, as cancelou. Ainda assim, diversas organizações anunciaram que porão os blocos na rua. Isso é delinquência, que deve ser punida com os rigores da lei.

Em nota, vários coletivos de blocos protestaram: “O carnaval se faz ao momento que pessoas se reúnem na rua pública para brincar, batucar, cantar e serem felizes”. De fato, as ruas são públicas. Mas isso não significa que não tenham dono. Ao contrário, todos os cidadãos são donos, e merecem especial respeito aqueles que têm domicílio nelas. Por isso, para que eventos em espaços públicos recebam alvarás, têm de cumprir uma série de requisitos e custear serviços que garantam a ordem pública e a integridade do patrimônio urbano. Policiamento, organização do trânsito, limpeza, equipes de saúde, banheiros químicos, tudo isso tem custos.

Em condições normais, os gastos no feriado do carnaval são cobertos pela Prefeitura. Mas a decisão de não realizar um carnaval extemporâneo com dinheiro público, numa época que exige gastos excepcionais para sanar os reveses da pandemia, é legítima. Os blocos tiveram o primeiro semestre para viabilizar recursos, como em qualquer evento em espaço público. Se não conseguiram, não cabe obrigar milhões de contribuintes a bancar a festa de uns poucos e, pior, a suportar as sequelas de eventos desorganizados: bloqueio da circulação, som alto e um rastro de lixo e urina.

Basta pensar nos transtornos da última Virada Cultural. Se mesmo em um evento amplamente planejado e financiado pelo poder público houve arruaça – a ponto de ser alcunhado “Virada Criminal” –, quanto maior não é o risco quando os blocos invadem as ruas sem condições de estrutura e segurança?

A multiplicação dos blocos de rua nos últimos anos é um fenômeno salutar, que indica o anseio de resgatar a expressão mais autêntica do carnaval, na direção oposta à mercantilização promovida pela indústria do entretenimento. Nesse sentido, não deixam de ter um caráter cívico. Mas a postura desses blocos de tomar as ruas sem concertação com o poder público revela uma distorção deste caráter: uma fantasia de cidadania incapaz de disfarçar a nua e crua anarquia.

São Paulo já foi considerado o “túmulo do samba”. Ao convidar os cidadãos a festejar nas ruas, os blocos têm feito muito para desmoralizar esse triste estigma. Mas, para que o carnaval seja uma “festa do povo”, é precondição que os festejos respeitem o povo, a começar por quem não participa deles. Quando falta esse respeito, os foliões contribuem para revestir o carnaval com outro estigma: “o túmulo da civilidade”.