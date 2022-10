Criminalização das pesquisas eleitorais

O deputado Ricardo Barros (PP-PR) pretende trancafiar na cadeia por até dez anos, nada menos, quem for incapaz de prever o futuro. É disso que trata o Projeto de Lei (PL) 2.567/22, apresentado pelo líder do governo na Câmara dos Deputados na quinta-feira passada. O objetivo do parlamentar é punir institutos de pesquisa cujas sondagens de intenção de voto divirjam dos resultados apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral além da margem de erro.

Tamanho grau de previsibilidade em pesquisas de intenção de voto é tecnicamente impossível de ser alcançado por qualquer instituto, pois, afinal, está-se no terreno do imponderável. Até o exato momento em que o eleitor se vê diante da urna eletrônica, seus humores podem variar por razões que só ele é capaz de definir, não um pesquisador. Na prática, criminalizar os estatísticos que não conseguiram antever exatamente o que o eleitor faria na solidão da cabine de votação é o mesmo que mandar prender as cartomantes cujas previsões não se confirmam.

A mera proposição de um desvario autoritário como o PL 2.567/22 já diz muito sobre o espírito antidemocrático que anima o presidente Jair Bolsonaro e seus aliados no Congresso. Mas o pior é que o projeto do deputado Ricardo Barros, que poderia ser apenas uma iniciativa sem maiores consequências, apenas para dar satisfação a bolsonaristas que acusam os institutos de pesquisa de manipulação para prejudicar Bolsonaro, tem chances de prosperar. O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), outro bolsonarista fiel, prometeu colocar o projeto de lei em votação na Casa já na próxima semana. Se ainda havia dúvidas em relação aos pendores autoritários dessa turma no Congresso, não há mais.

Os ataques contra os institutos de pesquisa não vêm apenas do Palácio do Planalto e da Câmara dos Deputados. O senador Marcos do Val (Podemos-ES), outro bolsonarista, reuniu-se há poucos dias com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), para apresentar um pedido de instalação de uma CPI para investigar os institutos de pesquisas por seus “erros”.

Em nota, a Associação Brasileira dos Pesquisadores Eleitorais (Abrapel) enfatizou o óbvio: que “o regime democrático demanda a livre circulação de ideias e de informação; e as pesquisas de opinião são fundamentais para o pleno exercício da cidadania”.

As pesquisas de intenção de voto, já dissemos em editorial recente, são informações valiosas à disposição dos cidadãos para que estes possam decidir melhor sobre seus votos. São tão relevantes que os próprios candidatos e partidos as usam e pagam por elas. Qualquer tentativa de dificultar o acesso dos eleitores à informação é, pois, uma ação deliberadamente antidemocrática.

É isso o que vai acontecer caso o PL 2.567/22 seja aprovado. Das duas, uma: ou os institutos deixarão de divulgar as pesquisas que realizam ou as apresentarão com uma margem de erro tão alta que as tornará inúteis. No fundo, é exatamente o que pretendem os que, a pretexto de impedir a “manipulação” dos eleitores, querem mantê-los no escuro, para manipulá-los à vontade.