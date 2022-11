Crise fiscal torna as estradas piores

A notória deterioração das rodovias no governo Bolsonaro mostra a urgência da recuperação da malha de transportes para que ela não aumente os custos das empresas nem se transforme em gargalo do crescimento. A perda de qualidade ocorre em ritmo acelerado e precisa ser contida o quanto antes, adverte a Confederação Nacional do Transporte (CNT), que anualmente avalia o estado geral da malha rodoviária pavimentada do País. A recuperação exige, obviamente, mais investimentos. Mas os recursos que o governo federal tem destinado para as rodovias sob sua responsabilidade vêm diminuindo.

É um quadro que, combinado com promessas de campanha do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, como o aumento do benefício do Auxílio Brasil para R$ 600, torna as soluções ainda mais difíceis. O exame dos números das contas públicas mostra que não há dinheiro para mais investimentos. Responsável pela melhora da qualidade das estradas, como vem mostrando há anos a pesquisa da CNT, a gestão privada precisa ser estimulada.

Há muito espaço para a privatização. Da extensão rodoviária pavimentada, de 213,5 mil quilômetros, as estradas geridas pela iniciativa privada somam apenas 23,2 mil quilômetros, ou 10,9% do total. O setor público ainda é responsável por 89,1% da malha pavimentada nacional.

Embora tenha havido deterioração também na qualidade das estradas sob gestão privada desde 2019, o estado geral destas continua sendo muito melhor do que a da malha sob responsabilidade dos governos federal e estaduais. A proporção das rodovias concedidas à gestão privada classificada como ótima ou boa diminuiu de 74,2% em 2021 para 69,0% em 2022, mas continua muito mais alta do que a observada nas estradas sob gestão estatal. Nestas, a proporção, já baixa, de 28,2% em 2021, caiu para 24,7% neste ano. Em 2019, no primeiro ano do governo Bolsonaro, as estradas federais e estaduais classificadas como ótima ou boa representavam 32,5% do total. Assim, ao longo do atual governo, a queda foi de 7,8 pontos porcentuais.

Para avaliar o estado geral das rodovias, a pesquisa da CNT analisa o pavimento, a sinalização e a geometria das vias. No caso do pavimento, apenas 8,9% da malha pública está em condição perfeita, 50,5% estão desgastados, 35% apresentam trincas e remendos, 5% têm afundamento e buracos e 0,6% foi considerado destruído.

Há forte correlação entre a perda de qualidade da malha rodoviária estatal e a redução dos investimentos públicos em infraestrutura. Em 2010 e 2011, os investimentos do governo federal em rodovias representaram 0,26% do Produto Interno Bruto (PIB); no ano passado, ficaram em apenas 0,07% do PIB. Para este ano, o Orçamento previu investimentos de R$ 5,79 bilhões. Em 2012, haviam alcançado R$ 33,7 bilhões.

Para o próximo ano, de acordo com o projeto de Orçamento em exame no Congresso, o Ministério da Infraestrutura disporá de R$ 6 bilhões para investimentos em transportes. As rodovias representam parte dos modais de transportes aos quais serão destinados esses investimentos. A CNT estima que, para sanar as deficiências existentes hoje apenas na malha rodoviária pública, seriam necessários R$ 94,9 bilhões.

Outros modais igualmente carecem de investimentos. O principal porto do País já opera com 90% de sua capacidade. O crescimento anual do movimento de carga e descarga indica que, sem aumento dessa capacidade, as operações podem entrar em colapso, como mostrou o economista Raul Velloso em artigo publicado no Estadão (10/11).

A contínua e rápida perda de capacidade de investimentos do setor público resulta de um problema estrutural do Orçamento da União, no qual as despesas com Previdência Social, assistência social e folha de pessoal crescem mais, e a um ritmo cada vez mais intenso, do que as receitas, o que leva à compressão de outros gastos, entre eles os investimentos. É preciso reformar essa estrutura fiscal e, ao mesmo tempo, acelerar as privatizações. É o caminho que o governo Lula terá de seguir, para evitar que a crise fiscal paralise o País.