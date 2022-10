Debate deixa SP em segundo plano

Na segunda-feira passada, Tarcísio de Freitas (Republicanos) e Fernando Haddad (PT) desperdiçaram uma ótima oportunidade de debater a fundo sobre questões de interesse local dos paulistas, como, por exemplo, os investimentos do governo de São Paulo e a qualidade dos serviços públicos nas áreas de saúde, educação, infraestrutura e segurança pública.

O debate promovido pela TV Band, o primeiro do segundo turno da eleição para o Palácio dos Bandeirantes, em tudo favorecia a contraposição das propostas de ambos para o Estado. Havia apenas os dois candidatos no palco – que podiam se movimentar livremente – e tempo de sobra para perguntas diretas entre si. Além disso, tanto Tarcísio de Freitas como Fernando Haddad mostraram ser capazes de divergir com urbanidade, respeitando o interlocutor, a imprensa e os eleitores.

Ou seja, se quisessem, Tarcísio de Freitas e Fernando Haddad poderiam ter debatido em alto nível sobre os temas que mais interessam aos paulistas. Lamentavelmente, no entanto, o primeiro embate direto entre os dois candidatos ao governo estadual foi marcado pelo tempo excessivo que dedicaram a questões nacionais, como se fossem candidatos a presidente, reproduzindo em âmbito local discussões que, a rigor, deveriam estar circunscritas à corrida entre Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL).

Questões diretamente relacionadas ao Estado de São Paulo chegaram a ser debatidas, mas sempre em segundo plano, como um atalho para que Tarcísio de Freitas e Fernando Haddad passassem a atuar como advogados de defesa de seus padrinhos políticos em imbróglios como corrupção, “orçamento secreto”, “rachadinhas”, compra de vacinas e decretos de sigilo de 100 anos sobre informações de interesse público.

Historicamente, o governador de São Paulo sempre foi um candidato natural à Presidência da República. Essa lógica foi invertida na atual campanha: Bolsonaro e Lula é que querem fazer de seus prepostos o governador de São Paulo. Ao se deixarem pautar pelos interesses de seus respectivos mentores, Tarcísio de Freitas e Fernando Haddad deram aos eleitores paulistas uma inequívoca mostra de fraqueza política – algo absolutamente incompatível com a ambição de governar o Estado mais próspero da Federação.

A bem da verdade, o carioca Tarcísio de Freitas nem almejava a indicação para ser candidato ao governo paulista. Foi praticamente forçado pelo presidente Bolsonaro a mudar o domicílio eleitoral e aceitar a “missão”, de modo a oferecer ao incumbente um palanque em São Paulo, crucial na campanha de Bolsonaro pela reeleição. Fernando Haddad, por sua vez, parece vocacionado a ser o eterno “poste” de Lula da Silva.

Lula da Silva e Jair Bolsonaro têm todo o segundo turno para debater sobre questões nacionais. Se não o fazem é porque não querem. De nada serve aos eleitores de São Paulo “nacionalizar” o debate para o governo do Estado. Tarcísio de Freitas e Fernando Haddad não só deixam o interesse dos paulistas em segundo plano, como ainda emulam a mesma miséria propositiva de seus padrinhos políticos. São Paulo merece e exige mais do que isso.