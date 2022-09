Desmonte de políticas para mulheres

O debate presidencial da Band proporcionou um raro protagonismo para a pauta feminina e ofereceu aos eleitores a oportunidade de avaliar a distância entre o que os candidatos prometem quando estão em campanha e o que efetivamente fazem quando assumem o mandato. Um bom exemplo é a Casa da Mulher Brasileira, política pública criada no governo Dilma Rousseff que reúne, em um único lugar, toda a estrutura necessária para interromper um ciclo de violência doméstica. Com a presença de assistentes sociais, psicólogos, defensores públicos, promotores, juízes e guardas municipais, o programa garante a emissão imediata de medidas protetivas para o enfrentamento de um problema crônico da sociedade. Sua existência se mostra indispensável em um país que registrou, em 2021, ao menos uma chamada por minuto para o 190 com denúncias de agressões domésticas, segundo dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública.

Sob Jair Bolsonaro, a Casa da Mulher Brasileira, como muitas outras políticas públicas, foi submetida ao desmonte. Dos R$ 129 milhões reservados ao programa desde 2019, apenas R$ 15,3 milhões foram executados, ou 12% do total. Como mostrou o Estadão, apenas R$ 7,6 milhões foram empenhados neste ano, valor insuficiente para uma unidade de capital, de acordo com o próprio Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Diante do destrutivo histórico de atuação da administração federal, as informações não surpreendem. O que espanta, neste caso, é o desespero de Bolsonaro, que mencionou o programa como exemplo de sua preocupação com a temática feminina a despeito de todas as evidências da absoluta falta de prioridade que seu governo deu a qualquer assunto de interesse das mulheres.

Exceto pelo período eleitoral, há que reconhecer a sinceridade de Bolsonaro quando trata da pauta feminina – ao menos nestes momentos ele abandona a dissonância cognitiva e age de acordo com suas mais profundas crenças. Um exemplo que é a própria expressão da mesquinharia misógina foi o veto ao programa de combate à pobreza menstrual, que previa a distribuição gratuita de absorventes para meninas de baixa renda em escolas públicas, presidiárias e mulheres em situação de rua. É impressionante que um presidente disposto a reservar R$ 19,4 bilhões para emendas de relator em 2023 não tenha tido pudor de alegar respeito às regras fiscais e contrariedade ao interesse público ao rejeitar uma proposta com custo anual de R$ 84,5 milhões, menos de 0,5% do valor do orçamento secreto. Tão estarrecedor quanto a atitude de Bolsonaro foi o fato de que os parlamentares tenham levado cinco meses para derrubar esse veto e que isso só tenha ocorrido diante da pressão da opinião pública. Tudo isso reforça a necessidade de os eleitores – e, sobretudo, as eleitoras – escolherem muito bem quem vai representar seus interesses não apenas no Executivo, mas também no Legislativo. No Congresso, a eloquente crueza de Bolsonaro, muitas vezes, pode ser substituída por uma constrangedora e silenciosa omissão.