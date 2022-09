Devagar com o andor

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes ordenou a quebra do sigilo bancário e o bloqueio das redes sociais de oito empresários bolsonaristas, suspeitos de articular um movimento golpista, a partir do pedido de um senador que integra a campanha presidencial do petista Lula da Silva, e não da Polícia Federal (PF). Desde que tomou as medidas contra os empresários, há alguns dias, o ministro vem sendo duramente criticado, sob o argumento de que teria extrapolado os limites legais; agora, quando vem à tona a informação de que Alexandre de Moraes foi além do que havia pedido a PF, os bolsonaristas dizem que se trata da prova definitiva de que a intenção do ministro é prejudicar a candidatura à reeleição do presidente.

Em primeiro lugar, nessa revolta contra a decisão do STF, chama a atenção a disparidade de critérios para avaliar os atos da Justiça. Durante anos, o País assistiu a decisões judiciais muito mais arbitrárias e coercitivas no âmbito da Lava Jato, e tudo foi encarado como normal, proporcional e merecedor de aplausos. Pessoas foram presas com base em meras citações de delações – em muitos casos, não havia sequer mensagem de WhatsApp indicando o mínimo envolvimento da pessoa nos fatos investigados –, mas isso não foi visto como um problema. Afinal, como diziam alguns procuradores, o País estava sendo passado a limpo e era preciso que a Justiça atuasse com extremo rigor.

Por diversas vezes, um grampo telefônico parcial, a gravação de uma conversa divulgada fora de contexto ou mesmo uma interpretação sobre o que tal pessoa teria dito foram utilizados não apenas para quebrar os sigilos fiscal e bancário ou para constranger autoridades com vazamentos seletivos, mas como pretexto para apresentar denúncias inteiramente ineptas. No entanto, nada disso suscitou a comoção que agora se vê em relação às medidas contra os oito empresários bolsonaristas. Essa disparidade de tratamento revela uma estranha compreensão do que significa a igualdade de todos perante a lei. É preciso enfatizar que, seja qual for a cor ideológica, políticos, empresários e todos os outros cidadãos têm os mesmos direitos e os mesmos deveres.

Dito isso, não é prudente afirmar categoricamente que o ministro Alexandre de Moraes atuou fora dos limites legais. Não se sabe, por exemplo, que elementos motivaram o ministro a ordenar medidas além das que haviam sido pedidas pela PF. Isso só ficará claro quando o sigilo imposto aos processos em questão for levantado.

Não é suficiente dar publicidade apenas à decisão que gerou a atual controvérsia, como fez o ministro Alexandre de Moraes, como se isso bastasse para demonstrar o amparo legal. É preciso que haja plena publicidade de toda a investigação para avaliar o acerto ou desacerto das medidas e também sobre a competência do Supremo num caso que envolve empresários, isto é, cidadãos que em tese devem ser julgados na primeira instância. Ao manter o sigilo – que pode ser justificado, mas deve ser excepcional –, o Supremo espera que o Brasil lhe dê um voto de confiança, o que muitos parecem pouco dispostos a fazer.

Mais do que avaliações peremptórias – próprias do simplismo das redes sociais –, é preciso reafirmar os princípios fundamentais do devido processo legal. Aqui, repetimos o que estamos dizendo, neste espaço, desde março de 2019, quando foi aberto um inquérito criminal para apurar fake news e ameaças contra o STF: a regra é a publicidade dos atos investigativos e judiciais. É preciso limitar ao máximo os casos de sigilo, preservando-os para as situações estritamente necessárias.

Nos tempos atuais, é necessário recordar o óbvio: respeitando os limites da lei, o Estado tem o dever de investigar indícios de crimes. E, a princípio, tal atividade não representa, em si mesma, nenhuma violação das liberdades e garantias fundamentais. Entre os requisitos da lei que precisam ser respeitados, estão a competência jurisdicional e a função própria do magistrado na fase investigativa. As nulidades produzidas pela Lava Jato são um poderoso alerta. Não há defesa da lei ou da democracia fora do devido processo legal. E isso vale para todos.