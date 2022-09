Eleição é tempo de paz e civismo

A campanha eleitoral de 2022 tem sido marcada por um clima de tensão exacerbada entre os apoiadores dos dois candidatos que ora lideram as pesquisas de intenção de voto para a Presidência da República, o petista Lula da Silva e o presidente Jair Bolsonaro.

Lamentavelmente, esse antagonismo em patamar muito acima do que é aceitável – e até esperado – em disputas políticas democráticas já resvalou para a violência física. O caso mais terrível dessa brutalidade motivada por desavenças ideológicas foi o assassinato do guarda municipal Marcelo Arruda, tesoureiro do PT em Foz do Iguaçu (PR), pelo agente penitenciário Jorge da Rocha Guaranho, um declarado apoiador de Bolsonaro.

Nesse contexto, foi extremamente oportuna a decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) de proibir o porte de armas de fogo a 100 metros dos locais de votação. A Corte tem cumprido muito bem o seu papel de zelar pela normalidade do processo eleitoral.

A proibição de porte de armas nas cercanias das seções eleitorais já estava em vigor, mas era restrita aos agentes de segurança pública. Agora, nenhum cidadão poderá portá-las nos limites definidos pelo TSE, exceto quando a presença de um policial for requisitada por juízes ou mesários. Como muito bem disse o ministro Ricardo Lewandowski, “arma e voto são elementos que não se misturam”.

“A redação dos mencionados dispositivos legais (em referência à Lei Eleitoral) não deixa margem a dúvidas: é proibido aos membros da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, das Polícias Federal, Civil e Militar, bem assim aos integrantes de qualquer corporação armada, aproximar-se das seções eleitorais portando armas de fogo”, decidiu Lewandowski, relator da consulta feita pelo deputado Alencar Santana (PT-SP). O ministro foi acompanhado por todos os seus pares.

A decisão veio alguns dias após a publicação de outra resolução saneadora do TSE, a proibição do uso de celulares nas cabines de votação. Decerto o chamado voto de cabresto, ao menos na escala registrada pela historiografia do País, ficou relegado à memória da República Velha, mas seria ingenuidade supor que eleitores não possam ser coagidos por variadas razões, ainda hoje, a “comprovar” os votos que depositaram nas urnas, filmando ou fotografando o ato.

Além disso, a proibição do uso de celular na cabine – o aparelho deverá ser entregue à Mesa da seção eleitoral – previne que eleitores mal-intencionados simulem fraudes por meio de vídeos manipulados. Em tempos de disseminação instantânea de mensagens, a confusão gerada por uma armadilha assim pode ser enorme, sobretudo quando estimulada pela leviandade de Bolsonaro, o maior mentiroso sobre a segurança das urnas eletrônicas.

Eleição é tempo de paz. Os eleitores “precisam de sossego”, como enfatizou a ministra Cármen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal. Os cidadãos devem ir às urnas com tranquilidade, sabendo que não serão submetidos a ameaças ou violências, sejam físicas ou morais. Tornou-se um chavão classificar a eleição como “a festa da democracia”. Mas, afinal, é disso mesmo que se trata.