Embaixada não é sinecura

O senador Davi Alcolumbre (União Brasil-AP) tem demonstrado notável empenho para fazer avançar uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) de sua autoria que só interessa aos parlamentares, não à sociedade e muito menos ao Estado brasileiro. Trata-se da PEC 34/2021, que autoriza a nomeação de deputados e senadores para cargos de chefia de missões diplomáticas permanentes, como embaixadas, sem que, para isso, tenham de renunciar ao mandato, como sói acontecer em diversos países e é regra no Brasil há 85 anos.

Ainda estão por ser desvelados todos os interesses e beneficiários por trás da tramitação da PEC 34/2021, que nem remotamente se aproxima das prioridades do País. Mas chama a atenção o afinco do senador amapaense. No dia 6 passado, Alcolumbre, na condição de presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, tentou colocar a PEC 34/2021 em votação no colegiado. Só não conseguiu realizar a manobra às pressas porque houve um pedido de vista coletiva após pressões de outros senadores, o que levou ao adiamento da votação da proposta para agosto, após o recesso parlamentar.

Mas o dia não foi só de reveses para Alcolumbre. Ele conseguiu que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), assumisse publicamente que vai “analisar o mérito da proposta” e, “caso seja a vontade da maioria dos líderes” na Casa, o tema será levado ao plenário. É estranha a manifestação do presidente do Senado. Como jurista, Pacheco deveria ser o primeiro a saber que a PEC 34/2021 nem deveria sair do âmbito da CCJ, pois se trata de uma flagrante violação de cláusula pétrea da Constituição, a separação de Poderes, como bem salientou em nota o Ministério das Relações Exteriores.

Como já tivemos oportunidade de enfatizar neste espaço (ver o editorial Politicagem na política externa, 29/6/2022), a PEC 34/2021 tem potencial para achincalhar a história mais que centenária do Itamaraty e apequenar o corpo diplomático brasileiro, tido como um dos mais bem preparados e respeitados do mundo. Não se pode contaminar a execução da política externa do País com interesses miúdos, próprios do varejo da política doméstica. Ao fim e ao cabo, o que se pretende com essa proposta indecente é transformar algumas embaixadas do Brasil no exterior – só as mais nobres, evidentemente – em moedas de troca na negociação política entre os Poderes Executivo e Legislativo.

Embaixadas não são sinecuras para parlamentares que apoiam o governo de turno. Devem ser chefiadas por diplomatas de carreira, preferencialmente, ou por cidadãos altamente qualificados que tenham liberdade para executar a política externa tendo como norte, exclusivamente, o interesse nacional.

A PEC 34/2021 é um despautério, a começar pelo fato de agredir uma cláusula pétrea da Constituição. Tudo mais deriva desse vício fundamental. A representação diplomática do Brasil não pode ser reduzida a objeto de barganha política. Os interesses do País no exterior, que são perenes, não podem ser sobrepostos por veleidades pessoais.