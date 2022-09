Falta de controle sobre armas

O Exército pretende deixar de fiscalizar a importação de armas de fogo, munições e coletes em caráter definitivo. Esse controle está suspenso temporariamente desde setembro de 2020, sob a alegação de “falta de estrutura”. Agora, a Força Terrestre deseja abandoná-lo de vez, como revela uma proposta elaborada pela instituição, à qual o Estadão teve acesso.

Se o fizer, o Exército renunciará a uma responsabilidade que não lhe foi atribuída à toa. A instituição é bem reputada, entre outras razões, por exercer um controle muito rigoroso sobre o armamento que chega ao País. O processo de certificação do armamento que vem de fora é tão cuidadoso que os equipamentos, mesmo finalizados, testados e aprovados por seus fabricantes estrangeiros, são tratados aqui como meros protótipos.

Todo esse desvelo do Exército implica lentidão no desembaraço das armas e aumento substancial de preços, o que desagrada aos potenciais compradores. Um dos descontentes é o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP). O filho “02” do presidente da República não cansa de manifestar publicamente sua insatisfação com o modelo militar de fiscalização de armas de fogo no País.

A facilitação do acesso às armas é uma das principais bandeiras do governo Bolsonaro. A agenda do presidente vai de encontro ao desejo da maioria da sociedade, que, no referendo de 2005, se manifestou contra a facilitação do comércio de armas no Brasil. Fato é que 17 anos se passaram desde a consulta popular sobre a alteração do art. 35 do Estatuto do Desarmamento. Porém, ainda hoje, a grande maioria dos brasileiros (81%) não associa mais armas a mais segurança, como mostrou uma pesquisa da Genial/Quaest divulgada há poucos dias.

Armas, portanto, é tema que interessa a uma pequena parcela de brasileiros. E isso não é um problema por si só. Em geral, são cidadãos ordeiros e responsáveis, com condições técnicas e emocionais para ter armas e que não rejeitam passar por controles periódicos. O problema é o crime organizado.

O afrouxamento dos controles para aquisição de armas no governo Bolsonaro facilita muito a vida dos bandidos. Há casos conhecidos de milicianos e membros do Primeiro Comando da Capital (PCC) que compraram verdadeiros arsenais, a preços mais baixos, por meio de fraude ou exploração de falhas no processo de emissão de certificados de Caçadores, Atiradores Desportivos e Colecionadores (CACs).

A edição de normas que facilitam o acesso às armas preocupa, é evidente. Entretanto, mais alarmante é a falta de uma fiscalização mais rigorosa sobre quem adquire essas armas e sobre o destino que lhes é dado. A saída do Exército desse processo de controle agravará uma situação que já é muito ruim.

Se o Exército justifica o abandono da fiscalização por “falta de estrutura”, é dever do governo federal, por meio do Ministério da Defesa, prover os recursos de que os militares necessitam para realizar esse trabalho. Isso é muito mais relevante – e coadunado com a Constituição – do que desviar esforços do Exército para, por exemplo, fiscalizar as eleições.