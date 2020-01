OPERAÇÃO SPOOFING

O Ministério Público Federal (MPF) denunciou o jornalista Glenn Greenwald e outras seis pessoas por invasão de celulares e associação criminosa em crimes relacionados à Operação Spoofing. Eis que a denúncia contra Glenn ocorre mesmo sem que o jornalista tenha sido investigado ou indiciado pela Polícia Federal, já que uma liminar expedida pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes proibiu a investigação contra ele baseado no sigilo à fonte jornalística. Gilmar Mendes, do mesmo tribunal e da mesma escola ideológica que Dias Toffoli – lembrando, aqui, que o presidente do STF concedeu liminar impedindo investigações a partir de relatórios espontaneamente compartilhados pelo Coaf –, preza pelo sigilo de fontes, resguardando-as, mas não resguardando a sociedade das consequências do que vazaram essas fontes. Somente no Brasil os interesses coletivos se curvam aos interesses de alguns, e somente aqui investigações são perigosas por si sós, mesmo se autorizadas pelas polícias e pelos interesses sociais, mas sendo às vezes negadas monocraticamente por autoridades em decisões verdadeiramente pouco republicanas.

Marcelo G. Jorge Feres

Rio de Janeiro

SÉRGIO MORO NO ‘RODA VIVA’

“Eu não vim aqui para falar do presidente Bolsonaro”, foi o brilhante freio de arrumação usado pelo ministro Sérgio Moro no programa Roda Viva de segunda-feira (20/1), para aplacar a ensandecida trincheira da âncora Vera Magalhães e demais colegas da bancada de entrevistadores, todos aparelhados para indispô-lo contra o presidente Jair Bolsonaro. A partir daí, com elegância, paciência, ética, competência e sabedoria, o ministro se houve com louvor, maestria e segurança diante das demais pegadinhas apresentadas naquele covil de serpentes venenosas para desacreditá-lo. Seguramente, Barack Obama, ex-presidente americano, que um dia satirizou o condenado Lula da Silva (que acreditou, putz!) chamando-o de “o cara”, está a incutir na vazia e peçonhenta cabeça do senhor Luiz Inácio quem é verdadeiramente “o cara”. Dr. Moro, a sociedade se ufana do senhor. Parabéns!

Celso David de Oliveira

Rio de Janeiro

MAIS DE MENOS

Quem ansiava pela entrevista do dr. Sérgio Moro no programa Roda Viva de segunda-feira (20/1) se sentiu frustrado por ouvir respostas comportamentais equivalentes às de Rolando Lero.

Marcos Catap

São Paulo

SERENIDADE

Chamou-me a atenção a serenidade de Moro, em contraste com a falta de serenidade de alguns jornalistas do programa Roda Viva. Aquilo que chamam de “Moro esquivou-se dos questionamentos” eu chamo de “Moro não perdeu a cabeça diante de provocações”. E ainda terminou dando “um tapa com luva de pelica” num determinado jornal.

Sérgio Bruschini

São Paulo

LOBOS

A avidez com que os repórteres avançaram contra Sérgio Mora durante a entrevista no Roda Viva assemelhou-se a uma matilha de lobos selvagens acuando sua presa para que confessasse seus crimes e fornecesse matéria-prima para seus comentários desqualificados e impertinentes. Uma verdadeira aberração do jornalismo livre, democrático e independente. Ao invés de fortalecerem o ministro interessado em poupar vidas e salvar vidas possivelmente perdidas para o tráfico, preferiram criticar e desdenhar cada ato de construção e vitalização de uma sociedade sadia e equilibrada.

Manoel Braga

Matão

‘RODA VIVA’

A jornalista Vera Magalhães (gosto muito de seu trabalho), como neófita no programa, dá para entender, mas, tirando Felipe Moura Brasil, todos quiseram apenas focar intrigas no governo para que o entrevistado, o ministro Sérgio Moro, ficasse sob pressão sem motivo. Só faltou perguntarem o que faria se um dia tivesse de matar alguém. Ridículo! Sua presença merecia melhor tratamento.

Luiz Frid

São Paulo

DESCONSTRUIR NEM SEMPRE É MAIS FÁCIL

No Roda Viva, por causa de uma bancada excessivamente preocupada em desconstruir Moro, perdemos a oportunidade de saber o que está sendo feito para combater ainda mais a corrupção e pela melhoria da Segurança.

Paulo Tarso J. Santos

São Paulo

A ÉTICA DE MORO

Quem assistiu ao programa Roda Viva sentiu a ética do ministro Sérgio Moro. Para todas as respostas, colocou a hierarquia e o princípio do escalonamento em primeiro lugar, juntando a educação como brinde aos entrevistadores. Se Bolsonaro aceitasse as lições de Sérgio Moro, a Nação ganharia muito, porque estaria livre do debate fútil e das agressões constantes aos circunvizinhos. O mundo dos éticos e dos educados é um mundo melhor e mais apreciável.

José Carlos de Carvalho Carneiro

Rio Claro

PRECISAMOS DE MORO

O ministro Sérgio Moro teve um desempenho brilhante no programa Roda Viva, da TV Cultura. Ele, como sempre, comportou-se com diplomacia, respeito, educação e ética, dando repostas inteligentes e claras, mesmo enfrentando entrevistadores que a todo custo procuravam “pegá-lo na curva”, tentando desestabilizá-lo, não conseguindo. Nota 10 para a estreante Vera Magalhães. Pena ter havido um excesso de comerciais interrompendo o programa. Na próxima eleição para presidente, ou na seguinte, vamos aguardar quem será o segundo colocado. O nosso superministro, em razão do seu sucesso, não só no nosso país, precisa estar preparado para se defender da inveja e da ciumeira, principalmente de maus brasileiros e de alguns membros do Supremo Tribunal Federal (STF).

Roberto Hungria

Itapetininga

INQUISIÇÃO

Creio ser redundante falar do excepcional desempenho do competente ministro Sérgio Moro no programa Roda Viva de segunda-feira (20/1). Deixo isso para as redes sociais, que estão a louvar a jubilosa performance do honrado ministro. Despertou-me curiosidade a enfática chamada da estreante âncora Vera Magalhães ao abrir o programa. Segundo ela, é praxe da casa não anunciar ao convidado quem serão os seus entrevistadores. Como assim? A meio do programa, uma das “inquisidoras”, cujo nome não vem ao caso citar, se remeteu à conversa com o motorista de aplicativo que a conduziu à emissora pouco antes e sugeriu perguntas ao dr. Moro. Ficou subentendido que a produção covardemente combinou com os “russos”, à revelia do ministro. De qualquer forma, para todos os efeitos, quaisquer que sejam as pegadinhas e opositores, é fato que o operoso e ético ministro está preparado e não se abala com as maldosas ilações e fofocas construídas em vão para desestabilizá-lo. Se quiserem pagar para ver, convoquem outro programa, com serpentes mais radicais a entrevistar. Nomes não faltam. Desde já, firmo a minha satisfação em saber que o ministro devorará estes radicais e extremistas agentes da mídia socialista. Façam fila, pois. Como consolação, restará ao Roda Viva celebrar a audiência no horário. Estamos juntos, dr. Moro!

Bruno P. David de Oliveira

Rio de Janeiro

METRALHADORAS

Sinto saudade do programa Roda Viva, que era um ícone da televisão de alto nível. Sempre com entrevistas interessantes e inteligentes, o corpo de entrevistadores era muito bem selecionado e, principalmente, apartidário. No circo a que assistimos na segunda-feira (20/1), uma das charges feitas ali desenhando o eminente e brilhante dr. Sérgio Moro sendo metralhado pelos pseudoentrevistadores já comprovava a que vieram. Como sempre, dr. Moro deu um banho de ética, dignidade, equilíbrio, bom senso e serenidade para responder às provocações, enfatizando que respondia somente pelo ministério assumido por ele. Vera Magalhães, logo depois da última pergunta provocativa respondida ao representante da Folha, tratou rapidinho, na saia justa, de encerrar o programa. Todos nós percebemos. É como está correndo nas redes sociais: “Moro entrou grande e saiu gigante” (postado por LAW). Nota: quanto ao caso Marielle, Moro esclareceu muito bem o porquê da decisão tomada para retornarem as investigações ao Rio de Janeiro.

Maria Luisa K. L. Passerini

São Paulo

LAMENTÁVEL

Um programa que já foi referência na programação televisiva brasileira está, lamentavelmente, correndo o risco de perder seu prestígio por causa da mediocridade dos entrevistadores escolhidos. O último programa atingiu os píncaros do bizarro, quando foi entrevistado o ilustre ministro Sérgio Moro. Ao invés de lhe serem dirigidas perguntas inteligentes, relativas a assuntos jurídicos de interesse da sociedade, o que se viu, salvas algumas exceções, foram indagações infantis, até grosseiras, próprias daqueles que não visam aos esclarecimentos, mas apenas a tumultuar e lançar dúvidas no ar, começando pela própria apresentadora, cujo desempenho jornalístico deixa muito a desejar.

Arlete Pacheco

Itanhaém

COINCIDÊNCIA

Quem assistiu ao Roda Viva em 20/1 certamente estranhou a manchete do Estadão e a “coincidência” da entrevista de Leandro Karnal no jornal de 21/1 (‘Moro e Dallagnol são dotados de um certo tenentismo’). Realmente, Sérgio Moro e o os jovens que “fizeram” a Lava Jato “mexem” com vaidades, mas são, sim, a esperança dos brasileiros lúcidos. Em tempo: esperamos novos tempos agora, com Vera Magalhães.

Lilia Hoffmann

São Paulo

REGINA DUARTE NA CULTURA

O pouco caso, o indisfarçado desprezo com que a atriz Regina Duarte vem sendo tratada por apoiar o governo Bolsonaro – sem abonar todos os seus atos – e aceitar “pensar” sobre assumir a gestão da política cultural do governo revela o radicalismo dos ativistas da esquerda caviar e a omissão da intelectualidade democrática. Quando Fernanda Montenegro foi cogitada para o Ministério da Cultura ninguém alegou seu despreparo como gestora nem a sua empregadora fez ameaças de suspender seu contrato. Regina é corajosa, mas parece conciliadora. Se conseguir conter Bolsonaro e fazer com que a intelectualidade aceite ceder quando razoável e não impor suas ideias, estaremos no bom caminho. Mas, se o radicalismo imperar, aí não tem jeito.

Roberto Maciel

Salvador

DIRIGISMO CULTURAL

A arte é uma pinça, dada a poucos seres humanos, para extrair das profundezas do ser individual e social os motivos últimos do agir e a verdade em geral dissimulada. Em sua dimensão plena, a cultura de um povo é incompatível com esquerda ou direita, conservadorismo ou progressismo, tendências que a represam e, portanto, destroem sua essência. Regina Duarte dizer que é conservadora indica que a condução da cultura nacional será conservadora. Porém, o Estado deve afastar-se do dirigismo cultural e apenas propiciar os meios necessários para que as artes fluam, expressem a sensibilidade do âmago do homem e da sociedade.

Amadeu R. Garrido de Paula

São Paulo

PROBLEMAS

A indicação de Regina Duarte para a Secretaria de Cultura por certo vai causar muitos problemas. Os posicionamentos do atual governo em relação a essa área não agradam a parte significativa dos segmentos sociais ligados à cultura. Não se discute sua competência como atriz. Mas o mesmo não se pode dizer em relação à sua postura ideológica e partidária, assumindo o apoio ao presidente Bolsonaro.

Uriel Villas Boas

Santos

‘NOIVADO’ COM O GOVERNO

Não, Regina, não aceite este “compromisso”. Continue sendo a nossa namoradinha.

Nivaldo Ribeiro Santos

São Paulo

REGINA DUARTE

Realmente, o Brasil está em fase de testes. Parabéns ao envolvidos!

Guto Pacheco

São Paulo

AMOR PROFUNDO

Tomara que o “noivado” de Regina Duarte com Bolsonaro não acabe em “feminicídio” cultural.

Vicente Limongi Netto

Brasília

CULTURA E LIBERDADE

O Estadão está de parabéns pela publicação do artigo do jurista dr. Ives Gandra da Silva Martins Liberdade de expressão ou de agressão? Senti-me reconfortada vendo que ainda existem alguém com grande conhecimento jurídico e um jornal que reconhece isso. No domingo, assisti ao final da entrevista com o ministro Dias Toffoli, do Supremo, na Bandeirantes, e custei a dormir de tão amargurada que fiquei constatando a ignorância dele para justificar sua posição em relação à liberdade de expressão. Além de ignorante e arrogante, é mentiroso. Além de se declarar católico, criado por seus pais na religião católica, ser irmão de padre e sobrinho de freira e de um monsenhor já falecido, disse não se sentir ofendido. E, sobre a manchete do Caderno 2 de ontem, lembrei-me de Fernando Henrique Cardoso, que convidou a atriz Fernanda Montenegro para a pasta da Cultura e o marido dela, Fernando Torres, já falecido, na época declarou que com um bom script e um ótimo diretor ela certamente teria um desempenho notável. A artista declinou do convite. Chacrinha tinha razão, “nada se cria, tudo se copia”, sobre a declaração de Ruy Castro. Se André Sturm vê com bons olhos, deixa-me ainda mais convencida de que o Ministério da Cultura deveria ser extinto, pelo bem da nossa arte e nossa cultura, e todas as secretarias de Cultura em todos os Estados e municípios, fechadas, pelo mesmo motivo. Quem precisa não merece e quem merece não precisa.

Maria Gilka

São Paulo

LIBERDADE

Quero, aqui, cumprimentar o professor Ives Gandra da Silva Martins, por seu artigo Liberdade de expressão ou de agressão? (Estadão, 21/1, A2). Gostaria de ir um pouco além da opinião do professor e desafiar o grupo humorístico Porta dos Fundos a adulterar a figura de Maomé. Coragem, rapazes, façam valer a liberdade de expressão tão protegida pelo senhor Dias Toffoli, aquele que já censurou arbitrariamente a revista Crusoé. Uma vergonha.

Eduardo Cavalcante da Silva

São Paulo

PORTA DOS FUNDOS

A propósito do interminável imbróglio sobre o polêmico vídeo do Porta dos Fundos, sem desconsiderar a inegociável e intocável liberdade de expressão propugnada na Carta Magna do País, cabe, por oportuno, perguntar o que aconteceria aos autores e intérpretes se, em vez de ridicularizar a milenar fé cristã, satirizassem a religião islâmica. É melhor nem pensar a respeito, pois não?

J. S. Decol

São Paulo

ÍDOLOS

Concordando com o magistral Ives Gandra da Silva Martins (21/1, A2), perguntaria se o tal Porta dos Fundos faria, no mesmo estilo ofensivo, charges e filmes de ídolos do esporte, da música, do cinema, do teatro e de outras artes, lembrando alguns, como Pelé, Elis Regina, Bibi Ferreira e Lima Duarte.

Alcides Anchieta de Freitas

Santo André

APANÁGIO DE DITADURAS

Li com perplexidade o artigo Liberdade de expressão ou de agressão?, do dr. Ives Gandra da Silva Martins, publicado no Estadão do dia 21/1/2020 (página A2). O que me chocou foi o argumento utilizado para justificar que o especial de Natal do grupo humorístico Porta dos Fundos não se enquadra como manifestação da liberdade de expressão: ofende aos preceitos religiosos da grande maioria da população brasileira, que é cristã. Dessa ilação podemos concluir que o renomado jurista sustenta que as manifestações culturais devem seguir os anseios da maioria religiosa do País? Caso contrário, não se enquadram como “liberdade de expressão”? É clara a incongruência do dr. Ives. A pluralidade de manifestações, sejam elas contrárias ou não aos anseios da maioria, é o que garante a liberdade de expressão! Objetivar que a manifestação cultural coadune com o pensamento de apenas parte da população, caro doutor, é o apanágio das ditaduras.

Bianca Bonadiman

Vitória

CRISTÃOS OFENDIDOS

Vale ressaltar que a imensa maioria das pessoas de fé é contra repressão ou o impedimento à liberdade de expressão, no entanto tem o direito de se sentir ofendida ou incomodada quando o símbolo maior de sua religião é retratado sem nenhum embasamento, de forma desrespeitosa, focando uma questão totalmente fora de contexto para quem representa o amor entre todo ser humano. Não são necessárias bombas para protestar, apenas a queda na audiência.

Silas Otero Reis Salum Salum

São Paulo

A RESPEITO DE RAÇA

O professor Ives Gandra, em artigo publicado em 21/1, diz: “Lembro que a Suprema Corte, embora com composição bem distinta da atual, proibiu a publicação de um livro que negava a existência do holocausto por não corresponder à verdade e agredir uma raça”. Neste caso, a palavra raça se refere ao judeu. Gostaria de lembrá-lo de que no conceito atual não existem raças humanas do ponto de vista genético ou biológico. Somente 0,01 do genoma humano difere entre dois indivíduos. Vários estudos genéticos analisando milhares de indivíduos chegaram à mesma conclusão: as diferenças genéticas em humanos não está entre os chamados grupos raciais, mas sim dentro deles. A Declaração sobre Raça emitida pela Associação Norte-Americana de Antropologia em 1998 afirmou: “(...) concluímos que as desigualdades atuais entre os chamados grupos raciais não são consequências de sua herança biológica, mas produtos de circunstâncias sociais históricas e contemporâneas e de conjunturas econômicas, educacionais e políticas”.

Jorge Eduardo Nudel

São Paulo

O JULGAMENTO DE DONALD TRUMP

A condenação baseada no impeachment de Donald Trump teria mais chances se os democratas tivessem encontrado um crime cometido por ele que fosse passível de impeachment. Teria alguma chance se alguma das testemunhas e documentos arrolados apontasse claramente para um crime. Poderia ter chance se tivesse sido feito com mais seriedade e menos pressa. Ou, se ao menos não fosse submetido a um Senado bem mais criterioso e com maioria republicana. Seria menos frágil se não viesse depois da prolongada investigação de Muller, que levantou muita poeira e resultou em nada. Teria um alvo melhor se Trump fosse impopular e estivesse fazendo uma péssima administração, com a economia fazendo água e a população revoltada. Teria um autor mais respeitável se o Congresso tivesse trabalhado bem produzindo algo nos últimos anos. Seria menos constrangedor se não fosse preciso esconder a corrupção dos Biden. Seria menos patético se não tivessem ocorrido tantos clichês e encenações ao aprová-lo. Teria quem o defendesse se a mídia pró-democrata não estivesse tão desmoralizada. Mas, com tudo isso, os acusadores devem aproveitar muito bem o primeiro dia no qual só eles falam. Como Nancy diz, “o impeachment é eterno”. Só que ela desconhece a poesia brasileira que complementa “enquanto dura, posto que é chama”... O veredito do Senado, este sim, é definitivo.

Jorge Alberto Nurkin

São Paulo

IMPEACHMENT DE TRUMP

O impeachment é uma arma política dentro do jogo democrático de acordo com as regras do presidencialismo. Os republicanos controlam o Senado e, portanto, desejam um julgamento rápido sem apresentação de novas provas ou de testemunhas com o objetivo de absolver Donald Trump. Os democratas irão pressionar no sentido oposto para desgastar o presidente dos Estados Unidos ao máximo. Ambos os lados sabem que a eleição de novembro será decidida na eleição indireta pelo Colégio Eleitoral, não sendo o objetivo principal obter mais votos populares. O papel da Suprema Corte pode ser importante novamente se definir o resultado final, como ocorreu na eleição contestada judicialmente no ano 2000.

Luiz Roberto Da Costa Jr.

Campinas

TRUMP PLANTANDO ÁRVORES

Donald Trump foi a Davos negar o aquecimento global e anunciar que a América vai plantar 1,2 trilhão de árvores. Espero que essa iniciativa do presidente americano ajude a reverter a visão equivocada do governo Bolsonaro quanto ao meio ambiente e que o Brasil volte a ser líder na preservação de sua maravilhosa biodiversidade.

Mário Barilá Filho

São Paulo

GUEDES EM DAVOS

Na opinião de nosso ministro da Economia, os grupos que atacaram várias regiões da Amazônia queimando vastas extensões ou cortando árvores enormes, levando-as em grandes caminhões ou tratores, são pobres que coordenaram esses ataques por aplicativos. Pobre realmente é gente ruim, tem de punir!

Aldo Bertolucci

São Paulo