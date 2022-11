G-20 busca estabilidade

É um sinal dos tempos que o centro gravitacional da cúpula do G-20, tradicionalmente voltada a temas econômicos, tenha sido dominado pela geopolítica. Foi a primeira desde a invasão russa à Ucrânia e desde o sobressalto nas tensões entre EUA e China após a visita da presidente da Câmara norte-americana, Nancy Pelosi, a Taiwan.

A cúpula reforçou o isolamento do presidente russo, Vladimir Putin, que não compareceu, nem sequer virtualmente. Não à toa, o presidente ucraniano, Volodmir Zelenski, em conferência a distância, se dirigiu ao grupo como “G-19”. Mesmo a Índia e a principal parceira da Rússia, a China, sinalizaram certo descolamento de Putin em gestos sutis, mas que, considerando suas dimensões, movem significativamente as placas tectônicas geopolíticas.

O comunicado do G-20 ecoa o premiê indiano, Narendra Modi, ao dizer que esta era “não deve ser de guerra”. Usando alguns dos termos mais fortes desde o início da guerra, o presidente chinês, Xi Jinping, disse que o G-20 deve “se opor resolutamente a tentativas de politizar a energia e alimentos ou utilizá-los como instrumentos ou armas de guerra” – uma alfinetada às sanções ocidentais que não disfarça o incômodo com Putin.

Mas o evento mais relevante foi o encontro entre Xi e o presidente americano, Joe Biden, o primeiro desde que Biden assumiu a presidência. Os comunicados oficiais foram protocolares e não houve transações substantivas, mas, dada a espiral descendente na relação entre as superpotências nos últimos anos, esses são fatos mais positivos que negativos.

Xi tem conclamado o Partido Comunista a acelerar a modernização militar, e vocaliza cada vez mais explicitamente a ambição de “reunificar” Taiwan. Em Washington, há um raro consenso bipartidário sobre a necessidade de frear a ascensão militar chinesa com parcerias no Pacífico e restrições ao comércio de tecnologias sensíveis.

O paralelo com a “guerra fria” é tentador, mas, diferentemente da URSS, a China não busca uma “revolução global” e tem profundos laços econômicos com o Ocidente, a começar pelos EUA. Isso torna a relação entre as potências mais complexa e, em certo sentido, mais desafiadora para o mundo. Se não é realista esperar pelo fim da rivalidade geopolítica, é viável encontrar meios para impedir que ela frature ainda mais a economia global e não se degenere em um confronto direto.

Nesse sentido, o encontro foi razoavelmente construtivo. Biden foi cuidadoso ao insistir que não haverá mudança na política “Uma China”, em que Washington reconhece, sem endossar, a concepção de Pequim de que Taiwan é parte da China. Os líderes concordaram em designar representantes para retomar conversações suspensas desde a visita de Pelosi em temas como extradições, narcotráfico ou mudanças climáticas. Mais importante seria restaurar a comunicação entre os comandos militares para fortalecer a confiança mútua.

As relações entre China e EUA não precisam ser e não serão amigáveis, mas, para o bem de todo o mundo, devem ser ao menos previsíveis, estáveis e bem gerenciadas.