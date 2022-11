Hospital para a Cracolândia

A principal notícia sobre a Cracolândia, no último dia 8 de novembro, passou longe das calçadas, praças e ruas onde usuários de drogas se aglomeram no centro de São Paulo. Finalmente, após oito anos de espera, o governo paulista inaugurou a nova unidade do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP), com uma ala para a internação de dependentes químicos. A notícia é boa e reflete a necessária visão multidisciplinar que deve orientar a atuação do Poder Público diante dessa verdadeira catástrofe humanitária, cujo enfrentamento requer uma combinação de ações de segurança pública, assistência social e, acima de tudo, saúde.

Como informou o Estadão, a nova unidade hospitalar, chamada de Instituto Perdizes (antigo Hospital Auxiliar Cotoxó), começou a ser construída em 2013 e deveria ter ficado pronta em 2014, mas só foi entregue neste ano. Tamanho atraso é lamentável e revelador das dificuldades que os governos parecem enfrentar na hora de tirar do papel políticas públicas destinadas ao atendimento de usuários de drogas em geral − e de crack em particular. Não é de estranhar, portanto, que realidades gravíssimas e complexas como a Cracolândia se perpetuem, sem solução, ano após ano, enquanto governadores entram e saem. Sem falar no prejuízo financeiro inerente a obras que demoram para ser concluídas e, por óbvio, acabam demandando mais recursos do que o previsto.

O Instituto Perdizes tem um total de 200 leitos, dos quais 80 para dependentes químicos da Cracolândia e da Grande São Paulo. As internações serão voluntárias, ou seja, por escolha do usuário. Por ora, como informou o Estadão, o novo hospital, mesmo pronto e equipado, oferece apenas atendimento ambulatorial. A previsão é que a ala de internação passe a funcionar no primeiro trimestre de 2023 e que só atinja 100% de sua capacidade em junho. Antes será preciso contratar e treinar a equipe de 760 funcionários. Considerando-se que a unidade ficou pronta com oito anos de atraso, vale perguntar: por que isso não foi feito antes?

No último mês de maio, o governo paulista, em parceria com a Prefeitura, deflagrou uma série de ações policiais para prender traficantes e dispersar o chamado fluxo de usuários de drogas que se concentravam na Praça Princesa Isabel. Os dependentes químicos passaram, então, a circular em grupos menores e se espalharam. Em setembro, o governador Rodrigo Garcia declarou ao Estadão que a situação estava “longe” do ideal, embora o número de dependentes químicos em circulação tivesse diminuído.

Como já tivemos a oportunidade de enfatizar inúmeras vezes aqui neste espaço, é preciso agir em diversas frentes no enfrentamento da tragédia da Cracolândia. E as operações policiais, embora necessárias, não serão capazes isoladamente de desarticular essa chaga na vida da cidade. Nesse sentido, o Instituto Perdizes do Hospital das Clínicas tem enorme contribuição a dar. Dependentes químicos são doentes que necessitam de tratamento adequado. Com os novos 80 leitos, tão logo sejam disponibilizados, o governo paulista dá um passo na direção certa.