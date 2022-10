Inaceitável caos em Congonhas

Um incidente no último domingo no Aeroporto de Congonhas levou ao cancelamento de mais de 300 voos que tinham na capital paulista sua origem ou destino. O caos começou às 13h35, quando o pneu de uma aeronave de pequeno porte estourou durante o pouso, e só se encerrou às 22h18, quando o jato foi finalmente retirado da pista e os voos puderam ser retomados. O problema causou impactos em toda a malha aérea nacional, e a normalização das operações se estendeu por três dias.

É digno de registro o fato de que não houve vítimas. As cinco pessoas que estavam a bordo do avião felizmente não ficaram feridas, e esse é o único aspecto positivo do episódio. A remoção da aeronave certamente demandava apuração e atendimento a procedimentos de segurança, mas é inaceitável que o segundo aeroporto mais movimentado do País tenha permanecido fechado por quase nove horas ao longo desse processo.

Como Congonhas não contava com equipamentos para solucionar o problema, foi preciso buscá-los em Campinas, a mais de 100 quilômetros de São Paulo. Com o aeroporto fechado, o saguão ficou completamente lotado. Longas filas se formaram nos balcões das companhias aéreas para reacomodar e prestar assistência a milhares de passageiros.

Para explicar o inexplicável, a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) recorreu ao Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA) e responsabilizou a proprietária da aeronave, a Supermix Concreto, por sua remoção. A iniciativa realmente cabia à empresa, mas é fato que a mesma legislação também exige pronta atuação da administradora do aeroporto quando incidentes como o ocorrido no domingo não são resolvidos tempestivamente.

Lamentavelmente, o caso serviu para alimentar disputas setoriais. A guerra por espaço para pousos e decolagens em Congonhas é antiga e opõe os segmentos de aviação comercial e geral, além das próprias companhias aéreas. A Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear) aproveitou o caso para defender a retirada da aviação executiva do aeroporto. Dias antes do incidente, a entidade já havia pedido à Infraero que restringisse a operação de aeronaves menores na pista principal, em especial nos horários de pico.

Em paralelo, Gol e Latam, donas da maioria dos slots atuais em Congonhas, atuam para adiar a expansão da capacidade no aeroporto – algo que, aliado às novas regras para distribuição de slots definidas pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), deve ampliar a fatia da Azul.

A Associação Brasileira de Aviação Geral (Abag), por sua vez, tentou impedir a licitação de Congonhas. Com a assunção do aeroporto pela Aena, a entidade teme que a empresa espanhola priorize a aviação comercial, mais rentável que o segmento de jatos executivos, e remaneje seus associados para outros terminais da Grande São Paulo.

Todas as questões envolvendo Congonhas são relevantes, mas não precisam ser arbitradas neste momento para não tirar o foco do que realmente importa. O que é urgente é impedir que um pneu furado volte a instaurar o caos aéreo em todo o País.