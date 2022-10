Insistindo no erro

O candidato a governador de São Paulo pelo Republicanos, Tarcísio de Freitas, voltou a afirmar que, se eleito, acabará com o uso de câmeras corporais por policiais militares (PMs). Mais uma vez, como já havia feito durante a campanha no primeiro turno, o candidato erra ao defender uma ideia completamente equivocada. O uso de câmeras de vídeo, conforme atesta a experiência já acumulada pela Polícia Militar paulista em mais de dois anos, produziu resultados positivos, em especial a redução da letalidade policial.

Eis um ponto crucial que o candidato Tarcísio parece não compreender. O bom trabalho policial é aquele que se faz sob escrutínio público, e as câmeras ajudam a garantir que a lei seja cumprida por aqueles que são pagos para fazê-la cumprir. As repetidas incursões policiais em favelas que terminam com elevado número de mortos podem ser tudo menos bons exemplos de atuação das forças de segurança. Como bem sabe todo profissional da área, investigações e operações bem conduzidas terminam com criminosos presos − e não executados.

Ao registrar toda a ação policial, a câmera no uniforme do policial cumpre diversas finalidades. A mais notória é a de contenção da truculência e da má conduta do agente. Mas há outras. Assim como servem para punir maus policiais, as gravações produzem provas que atestam a correção dos profissionais que estão na linha de frente e, por dever de ofício, se veem em situações em que devem puxar o gatilho.

Aqui reside a maior falácia do discurso endossado por Tarcísio: o uso de câmeras de vídeo por policiais, ao contrário do que apregoa o candidato do Republicanos, é fator de melhoria do policiamento. Ou seja, garante mais e não menos segurança pública, com profissionalismo e dentro da lei. Ademais, as gravações servem de acervo para o aperfeiçoamento das abordagens policiais.

Os argumentos favoráveis ao uso das câmeras têm origem na experiência concreta de milhares de policiais que já utilizam o equipamento em seu trabalho rotineiro. Não apenas em São Paulo, onde a iniciativa foi adotada em 2020, mas em Estados como Santa Catarina e Rondônia, entre outros, conforme já noticiou o Estadão. A isso se soma a experiência internacional, considerando que as câmeras corporais não são uma invenção brasileira.

Tarcísio de Freitas cultiva a imagem de técnico bem preparado. Isso parece não se aplicar, no entanto, à área da segurança. Ao atacar uma política pública que, até aqui, produziu bons resultados, e que tem amplo apoio na própria corporação policial, o candidato demonstra estar mais preocupado com a agenda truculenta do bolsonarismo que o apoia do que em formular estratégias racionais de segurança. Faria bem o candidato se ouvisse o atual governador de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB), seu mais novo aliado “incondicional” neste segundo turno das eleições. Garcia, corretamente, expandiu o uso das câmeras corporais e, recentemente, anunciou a instalação desse tipo de equipamento em viaturas policiais de São Paulo. A promessa de acabar com as câmeras, se efetivada, será um enorme retrocesso.