Israel democrático em perigo

Após 16 meses na oposição, Binyamin Netanyahu, o primeiro-ministro mais longevo de Israel, deve formar um novo governo. A coalizão de seu partido conservador com radicais nacionalistas e ortodoxos pode compor até 65 cadeiras das 120 do Parlamento. Será o governo com maioria mais ampla em quatro anos – quando o país passou por cinco eleições – e o mais à direita da história de Israel. Além das habilidades de Bibi, o pleito testemunha a instabilidade do centro, o descrédito da esquerda, a fragmentação dos árabes e, sobretudo, a ascensão da extrema direita.

O principal adversário de Bibi foi o atual premiê Yair Lapid, que há um ano costurou uma coalizão de seu partido centrista com mais sete partidos, da direita à esquerda, incluindo, pela primeira vez, um bloco árabe. Na prática, o único fator unificador era o anseio de afastar Bibi.

Mas a popularidade da esquerda, que fundou Israel e o governou por décadas, tem se deteriorado, especialmente após os palestinos recusarem um Estado quando lhes foi oferecido e permitirem que Gaza fosse utilizada como plataforma para atacar israelenses. Os partidos árabes concorreram separadamente e não ultrapassaram o piso de 3,2% dos votos para conquistar cadeiras.

Lapid e Bibi disputaram abaixo da linha da cintura, o primeiro acusando no retorno do último o “fim da democracia”; o último advertindo que o primeiro representava o “fim do Estado judeu”. Bibi se apoiou nas reformas que dinamizaram a economia e na sua habilidade em lidar com grandes potências para se vender como o único capaz de atingir, via força econômica e militar, o sucesso diplomático apto a garantir a estabilidade e a segurança de Israel.

Mas, para assegurar a maioria, transigiu temerariamente com os ultranacionalistas. Ele os convenceu a formar o partido Sionismo Religioso, que se tornou o terceiro maior no Parlamento. Seu principal líder, Itamar Ben-Gvir, era até havia pouco um pária, discípulo de Meir Kahane, cujo movimento antiárabe era tão extremista que foi proscrito do Parlamento e classificado como terrorista pelos EUA.

Muitos eleitores apostam que Bibi neutralizará seus parceiros, e possivelmente ele calcula, uma vez no poder, manobrar nesse sentido, convocando novas eleições para recosturar alianças com a direita e reduzir a representação dos extremistas. Mas isso não está garantido. A mensagem dos ultranacionalistas tem ressoado entre israelenses apreensivos com os conflitos com os palestinos, e sua participação no governo pode inflamar a insatisfação dos árabes, desencadeando uma espiral de hostilidades que reforçaria ainda mais essa mensagem.

A coalizão ainda pretende reduzir a independência do Judiciário, a fim de remover barreiras à anexação de territórios ocupados – e facilitar a Bibi se desembaraçar de processos de fraude e corrupção.

O eleitorado parece ter produzido para si um dilema. Ao favorecer o bloco de Bibi com os extremistas, pode ter logrado a estabilidade que ansiava. Mas ela pode lhe custar a deterioração de seu sistema democrático.