Mais concessões para as estradas

O pouco tempo que resta ao governo de Jair Bolsonaro e a tensão que marcou a campanha do segundo turno e turvou o ambiente político, social e econômico tornam pouco provável que novos projetos de concessão de rodovias por meio de leilões se tornem realidade ainda neste ano. Há, porém, um conjunto expressivo de rodovias sob controle federal ou estadual que pode ser concedido à iniciativa privada nos próximos anos, a começar por 2023, e duplicar os trechos sob gestão particular. Como mostrou reportagem do Estadão (31/10), ao total de pouco mais de 26 mil quilômetros de rodovias concedidas até agora poderão se somar outros 27 mil quilômetros nos próximos seis anos, com investimentos estimados em quase R$ 140 bilhões.

A precariedade da infraestrutura rodoviária, por onde é escoada grande parte da produção agropecuária, tem sido apontada com frequência como fator de encarecimento e de perda de competitividade do produto nacional. A falta de investimentos do setor público – responsável por grande parte da malha rodoviária nacional – tem sido apontada como um dos principais fatores para a gradativa perda de qualidade das estradas brasileiras. A alta do custo do transporte rodoviário e o alto índice de acidentes são consequências diretas do mau estado de conservação das rodovias sob gestão pública.

Os investimentos do governo federal na malha rodoviária vêm diminuindo há anos, a ponto de organizações do setor privado, como a Confederação Nacional da Indústria (CNI), terem apontado que os valores previstos no Orçamento da União de 2022 para o setor eram insuficientes até mesmo para a manutenção das estradas. Modernização, melhoria ou expansão da malha não cabiam nessas verbas.

O resultado não poderia ser diferente daquele que há anos a Confederação Nacional dos Transportes (CNT) vem apontando. É cada vez maior a distância da qualidade das rodovias concedidas à gestão privada da das que permanecem sob controle do setor público. Na pesquisa mais recente, das rodovias administradas pelo governo (federal ou estadual), 71,8% foram classificadas como regulares, ruins ou péssimas no estado geral. Apenas 28,2%, menos de um terço, tiveram a classificação ótimo ou bom. Já dos trechos sob gestão privada, 74,2% foram classificados como ótimos ou bons. Das 25 melhores rodovias do País, 21 são concedidas.

Números como esses não deixam dúvida quanto à necessidade urgente que o País tem de melhorar sua malha rodoviária, o que poderá ser feito com maior eficiência e rapidez por meio de sua concessão para a gestão privada. O cenário internacional mais sombrio, com o risco de recessão no mundo desenvolvido, e o novo modelo de concessão, que deve combinar trechos mais promissores com outros menos rentáveis, entre outros motivos, tendem a tornar mais difícil a atração de capitais privados. Gestores desses capitais serão mais seletivos. Ainda assim, é possível elaborar modelos de concessão que possam atraí-los. É tarefa, mais uma entre tantas, a que o futuro governo precisa se dedicar com urgência.