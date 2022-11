Mais famílias inadimplentes

O orçamento dos brasileiros continua apertado, e o fato de a proporção das famílias com contas atrasadas ter alcançado 30,3% do total em outubro, com aumento de 4,6 pontos em um ano, mostra que está ficando cada vez mais difícil pagar as contas em dia. O aumento da inadimplência, segundo a Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic) da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), foi maior nas famílias com renda de até 10 salários mínimos. Nestas, o índice de inadimplência alcançou 33,6%, mais de um terço do total. São dados que não se observavam desde 2016, no auge da recessão provocada pela política econômica da presidente Dilma Rousseff (2011-2016).

Juros altos – alcançaram 53,7% ao ano em setembro, com aumento de 12,5 pontos em um ano – e endividamento elevado já seriam elementos suficientemente fortes para gerar algum desequilíbrio no orçamento das famílias. A oferta, claramente eleitoral, do crédito consignado para beneficiários do Auxílio Brasil pela Caixa Econômica Federal entre o primeiro e o segundo turnos da eleição presidencial, apesar de proporcionar algum alívio imediato, implicou novos compromissos para famílias já com dificuldades para quitar as contas.

A Peic observa que, nos dias 10 e 11 de outubro, quando a Caixa anunciou os primeiros desembolsos da linha vinculada ao benefício, o Google Trends apontou recorde de buscas no termo “consignado Auxílio Brasil”. Pouco depois da realização do segundo turno, a Caixa suspendeu por duas semanas a concessão do financiamento, alegando problemas técnicos. O Ministério Público de Contas havia pedido a suspensão dessa linha de crédito, por suspeita de seu uso eleitoral.

O aumento da inadimplência ocorre num momento em que começa a cair o porcentual de famílias endividadas. “A geração progressiva de vagas no mercado de trabalho, a queda da inflação nos últimos meses, além das políticas de transferência de renda mais robustas têm aumentado a renda disponível, o que explica a desaceleração da proporção do total de endividados”, segundo o presidente da CNC, José Roberto Tadros.

Embora a proporção das famílias com dívidas possa diminuir, o porcentual das com dificuldades para honrar seus compromissos em dia talvez possa crescer nos próximos meses. O ritmo de crescimento da economia, segundo as previsões dominantes, deve diminuir, de modo que o crescimento do PIB em 2023 deve ser bem menor do que o previsto para este ano, de cerca de 2,7%.

A desaceleração da atividade econômica já é considerada pelo setor produtivo, como mostra a queda do Indicador Antecedente de Emprego aferido pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas. Com queda de 4 pontos em outubro, esse indicador está no menor nível desde abril. “Não é possível descartar novas quedas nos próximos resultados”, segundo o economista Rodolpho Tobler, responsável pela pesquisa, pois a recuperação econômica tende a perder força.

É neste cenário que vai ocorrer a mudança de governo.