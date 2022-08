Mais um vexame do Ministério da Defesa

O Ministério da Defesa pretende “auditar” as eleições de 2022 e cogita até realizar uma “apuração paralela” dos votos com base nos boletins impressos pelas urnas eletrônicas, ao arrepio da Constituição, da Lei Eleitoral e das diretrizes de Defesa Nacional. Todo esse desvio da ordem jurídica tem ocorrido, lamentavelmente, apenas para dar ao presidente Jair Bolsonaro elementos para lançar suspeitas absurdas sobre o sistema eleitoral e, assim, contestar o resultado da eleição presidencial caso seja derrotado. Não é essa a atribuição do Ministério da Defesa, como órgão de governo, nem muito menos a das Forças Armadas, como instituições de Estado.

Além de flagrantemente inconstitucional, a missão extravagante da Defesa chega a ser embaraçosa. Depois de ter solicitado acesso “urgentíssimo” ao código-fonte das urnas eletrônicas sem nenhuma necessidade, pois o referido código está disponível desde outubro do ano passado, o Ministério da Defesa teve exposta publicamente sua incapacidade de controlar o comportamento do grupo de militares designados para atuar na Comissão de Transparência Eleitoral (CTE) do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Na segunda-feira passada, o presidente do TSE, ministro Edson Fachin, e seu vice, ministro Alexandre de Moraes, enviaram um ofício ao ministro da Defesa comunicando o afastamento imediato do coronel Ricardo Sant’Anna, lotado na CTE, em virtude de seu mau comportamento nas redes sociais digitais. O militar, um dos indicados pelo Comando de Defesa Cibernética (ComDCiber) do Exército para analisar a higidez dos códigos-fonte dos quatro sistemas eleitorais, publicou em seus perfis pessoais nas redes uma série de mentiras sobre as urnas eletrônicas e sobre adversários políticos de Bolsonaro. Não é um comportamento esperado de um militar e, menos ainda, de alguém a quem foi confiada a importantíssima tarefa de atestar a segurança do sistema eletrônico de votação.

O Ministério da Defesa informou que já tinha a intenção de afastar o coronel Ricardo Sant’Anna da CTE desde a semana passada. Não o fez, segundo apurou o Estadão, porque não se chegou ao nome de um substituto. Descobriu-se que o militar indicado pelo Comando do Exército para ocupar a vaga de Ricardo Sant’Anna, o tenente-coronel Gleyson Azevedo da Silva, também é contumaz em publicar conteúdo de viés político-eleitoral nas redes sociais.

Tudo isso já seria suficientemente grave se, em vez de militar, o militante travestido de fiscal do Ministério da Defesa fosse civil. Afinal, dele se esperava total isenção para verificar a existência de eventuais problemas no sistema de votação. Sendo um militar, contudo, a situação é ainda mais reprovável, pois os integrantes das Forças Armadas não podem fazer militância política. A razão é óbvia: as Forças Armadas, como instituições de Estado, devem ser rigorosamente apolíticas, e os militares, nessa condição, devem guardar para si suas preferências políticas. Permitir o contrário é abrir as portas dos quartéis para a indisciplina, ferindo um dos pilares da vida militar.

Espera-se que o coronel Ricardo Sant’Anna seja punido por seus superiores por sua inaceitável militância bolsonarista, embora o Exército tenha mostrado em passado recente lamentável leniência com gestos de explícito desafio à hierarquia e à disciplina dos quartéis, ao não punir o general Eduardo Pazuello por ter participado de um comício do presidente Jair Bolsonaro.

Enquanto as Forças Armadas são arrastadas pelo bolsonarismo para o centro do confronto político, os militares desobedientes transformam sua irreverência à hierarquia do Exército em ativo eleitoral. Pazuello, por exemplo, é candidato a deputado. O próprio Bolsonaro, que saiu do Exército pela porta dos fundos por ser mau militar, elegeu-se deputado e presidente. Não será surpresa se o coronel Sant’Anna aparecer em algum santinho nas próximas eleições. Cabe às Forças Armadas se dissociar desses desordeiros, deixando claro que não são nem milícia do bolsonarismo nem trampolim político para oportunistas.