Mais uma tragédia anunciada

Na noite de domingo, uma explosão em um prédio na região da Rua 25 de Março, no centro de São Paulo, deflagrou um incêndio que atingiu outras cinco edificações. Felizmente não houve mortes. Os imóveis eram ocupados sobretudo por lojas e estoques. Mas, além dos prejuízos para seus donos e os comerciantes do entorno, o fogo consumiu 80% da Igreja da Anunciação à Nossa Senhora. A primeira igreja ortodoxa do Brasil, inaugurada em 1904 e tombada em 2007, é um marco da imigração sírio-libanesa.

A tragédia expõe os paradoxos dos centros metropolitanos: regiões com condições únicas de infraestrutura ocupadas por edifícios decrépitos; multiplicidade de serviços, empregos e comércio e milhares de imóveis residenciais vazios; patrimônios arquitetônicos cercados por miséria; multidões vibrantes e plurais de dia e cidades fantasmas à noite.

A região da 25 de Março exemplifica os riscos trazidos com a deterioração do centro e a importância de sua recuperação. Com a migração do centro financeiro para outras regiões, diversos prédios de escritório foram transformados em lojas e estoques sem a adaptação e fiscalização adequadas. Como muitos desses prédios, o que foi foco do incêndio não possuía o Auto de Vistoria dos bombeiros contra incêndios. Justamente as áreas mais vulneráveis da cidade são as que mais sofrem com a falta de fiscalização. Em 2013, São Paulo tinha 543 fiscais. Em 2020 eram só 352. Além de poucos, estão mal distribuídos.

Desde os anos 90 as diversas gestões municipais têm lançado projetos grandiosos de revitalização do centro frustrados por uma burocracia excruciante, zoneamentos retrógrados e falta de incentivos para habitações de interesse social.

Sofre a população mais carente, obrigada a morar em franjas periféricas e se deslocar em viagens longas e custosas para o centro. Sofrem os cofres públicos, que têm de custear sistemas de transporte para essas regiões. Sofre a população como um todo, com a degradação do coração de suas cidades.

Problemas complexos exigem soluções multidimensionais. Para lidar com imbróglios fundiários que paralisam as incorporadoras, por exemplo, seria preciso criar grupos intersetoriais com representantes de várias instâncias de aprovação, como bombeiros e peritos. Para estimular a ocupação, é preciso implementar mecanismos à disposição, mas em desuso, como o IPTU progressivo para imóveis ociosos. Para atrair empreendedores, é preciso oferecer incentivos, como direitos de verticalização em áreas nobres para quem recuperar prédios ou espaços públicos no centro.

Não há, por óbvio, um receituário único e abstrato. Cada cidade e cada bairro têm sua história e condições singulares. Por isso é fundamental modernizar estruturas de governança e promover a participação democrática, criando núcleos de gestão multidisciplinar com representantes do poder público e da sociedade civil. A requalificação dos centros urbanos depende de uma via de mão dupla: de cima para baixo, uma gestão baseada nas evidências da ciência urbanística; de baixo para cima, o estímulo à cidadania.