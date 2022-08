Muito a fazer após o Bicentenário

Muito se fez desde 1822 – em especial, a abolição da escravatura, a proclamação da República e a instauração do Estado Democrático de Direito –, mas é inegável que ainda há muito a ser feito para uma efetiva independência, para uma efetiva cidadania. Além disso, é de justiça reconhecer que o País chega ao seu Bicentenário da Independência com problemas, entraves e desigualdades que há muito tempo deveriam ter sido resolvidos. Fez-se muito nesses 200 anos, mas é inegável o atraso em diversos temas, a exigir um corajoso e responsável enfrentamento.

Ainda que cada época histórica tenha seus desafios específicos, alguns problemas de fundo, estruturais, se perpetuam, numa perversa reprodução de violência, injustiça, desigualdade e subdesenvolvimento. Para fazer frente a essa situação – que não é um dado inexorável da natureza, mas resultado de nossas ações e omissões enquanto sociedade –, destacam-se quatro frentes.

Em primeiro lugar está o desafio de prover educação de qualidade para todas as nossas crianças e jovens. Não há igualdade, não há democracia, não há cidadania onde parte da população é privada, desde cedo, de condições mínimas de desenvolvimento humano e profissional. Conforme diversas avaliações constatam, os níveis de aprendizado no País são muito insatisfatórios. Ou seja, continua havendo uma reprodução de injustiças nas novas gerações, o que terá impacto por longas décadas. É urgente reverter esse quadro, aplicando experiências positivas que têm sido desenvolvidas no campo da educação. Há políticas públicas educacionais transformadoras.

A segunda frente refere-se ao desenvolvimento econômico. Para melhorar as condições sociais do País – o que envolve, por exemplo, formar melhor os professores, pagar-lhes um salário digno e melhorar o atendimento público de saúde –, é necessário ter crescimento econômico. Não há almoço grátis. É imprescindível que o Brasil seja capaz de produzir mais riqueza, em um ritmo muito mais acelerado do que os atuais níveis, próximos da mediocridade. Nessa empreitada, não existe fórmula mágica. Não há voluntarismo estatal que dê conta de assegurar as condições para o desenvolvimento econômico. O caminho é realizar as reformas estruturais, como a tributária – sempre adiada.

Junto a mudanças legislativas de fundo, é preciso remover os pequenos e não tão pequenos entraves que prejudicam a inovação, o ambiente de negócios e a própria imagem do País mundo afora. Nessa seara, tem também especial importância a previsibilidade das decisões judiciais, provendo uma mínima segurança jurídica.

Outra frente, em relação à qual houve um especial atraso nesses 200 anos, se refere ao cumprimento da lei e ao respeito às instituições. A República foi proclamada no final do século 19, mas ainda falta muito para que esteja firmemente instalada. No papel, todos estão abaixo da lei. No entanto, ainda há muita gente que se considera e age como se estivesse acima da lei – e o pior é que muitas vezes essas pessoas, inclusive autoridades, ficam totalmente impunes. Nos últimos anos, viu-se uma virulenta e difamatória campanha contra o Judiciário e o Legislativo, num ataque direto contra os fundamentos da República. Não raro, supostos defensores da liberdade e da democracia pedem o fechamento do Congresso e do Supremo Tribunal Federal (STF).

Por último, mas não menos importante – de certa forma, ele reúne todos os outros –, está o desafio de uma nova compreensão da cidadania e da democracia. É preciso restaurar o tecido social. Quem diverge política ou ideologicamente não é um inimigo a ser abatido. A democracia não é um sistema de imposição de uma vontade da maioria sobre a vida da minoria, tampouco o contrário. É um regime de convivência plural, de resolução pacífica dos conflitos, de organização da vida social a partir do diálogo, de livre circulação de ideias e propostas.

O Brasil é um país a ser construído. Mas é também um país a ser reconstruído. Ao longo do caminho, princípios valiosos de civilidade foram perdidos.