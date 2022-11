Na USP, 20 anos de uma boa ideia

Gente disposta a doar parte do seu tempo e da sua energia para resolver os problemas do País é o que não falta. Seja na educação, na saúde ou na assistência social, entre outras áreas, a sociedade civil brasileira está à frente de inúmeras iniciativas que transformam vidas e fazem a diferença. Garantir a continuidade de tais ações, porém, nem sempre é possível − que o diga a longa lista de boas intenções que se perdem no caminho. Eis um motivo a mais para comemorar os 20 anos do curso pré-vestibular MedEnsina, criado por alunos da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP).

Como mostrou recentemente o Jornal da USP, o MedEnsina já ajudou mais de 4 mil estudantes de escolas públicas a conquistar uma vaga no ensino superior, inclusive na própria Faculdade de Medicina da instituição paulista. Desde o seu lançamento, em 2002, o pré-vestibular é gratuito e tem o objetivo de reduzir desigualdades educacionais, abrindo caminho para que alunos da rede pública de ensino básico ingressem nas melhores universidades do País.

É interessante notar que tudo começou de forma improvisada, a partir da sugestão de um professor. Seus alunos da Faculdade de Medicina se entusiasmaram com a ideia e toparam o desafio. Até aí, nada de muito diferente em relação a tantas outras iniciativas bem-intencionadas, mas que nem sempre prosperam. Como registra o Jornal da USP, porém, o grupo responsável pelo pré-vestibular conseguiu costurar uma rede de apoios, envolvendo a universidade, que cede anfiteatros, e parceiros externos, que doaram as primeiras apostilas. Depois, a iniciativa virou projeto de extensão universitária e passou a valer créditos para os graduandos.

As aulas são noturnas, de segunda a sexta-feira, e incluem simulados, plantões para esclarecer dúvidas e apoio psicológico − este último resultado de mais uma parceria. Atualmente há quatro turmas em funcionamento, cada uma com 270 vagas. Por óbvio, a procura é muito maior do que a oferta. O que só reforça a necessidade de atuação do poder público, com ações em larga escala, para dar conta dos desafios de um país continental e com mais de 200 milhões de habitantes, como o Brasil. De qualquer forma, iniciativas da sociedade civil apontam caminhos, indicando como é possível superar obstáculos e criar arranjos verdadeiramente transformadores.

No MedEnsina, a única taxa cobrada dos alunos das escolas públicas se dá no processo seletivo, que atualmente custa R$ 27. Vale destacar que a prova de conhecimentos gerais responde por somente 20% do resultado final. Os demais 80% provêm de um questionário. A ideia é priorizar quem vive em pior situação financeira.

Em 20 anos, há muitas histórias de superação. “Alunos que muitas vezes não tiveram matemática básica (na escola) estão cursando engenharia”, resumiu, ao Jornal da USP, a aluna do 6.º ano de Medicina Maya Becca, que dá aulas de química. Como ela, 150 estudantes da Faculdade de Medicina participam voluntariamente do pré-vestibular – um projeto que, há duas décadas, ajuda a transformar vidas e serve de exemplo para outras universidades do País.