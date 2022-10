No juro elevado, o custo da incerteza

Juros altos continuarão freando o consumo, o investimento produtivo e o crescimento econômico no Brasil, até o Banco Central (BC) detectar sinais mais claros de inflação sob controle. Num cenário de muita incerteza, e a quatro dias do segundo turno das eleições, o Comitê de Política Monetária do BC, o Copom, anunciou a manutenção da taxa básica de juros em 13,75%. Decisão semelhante havia sido formalizada na reunião anterior do Comitê, um mês e meio antes. Apesar da queda recente, “a inflação ao consumidor continua elevada”, segundo nota distribuída no começo da noite de quarta-feira, pouco depois da reunião. O aumento de preços continuará perdendo impulso, segundo projeções do BC e do setor financeiro, mas o entorno da meta só deve ser atingido em 2024.

Os juros até poderão cair nos próximos meses, mas continuarão elevados, de acordo com as estimativas correntes. O aperto do crédito permanecerá, portanto, no primeiro ano do novo mandato presidencial – e talvez até no segundo, se as incertezas e pressões inflacionárias persistirem. Insegurança sobre a evolução das contas públicas é um dos fatores de inquietação, segundo a nota.

Já mencionado em manifestações anteriores do Copom, esse fator se torna especialmente importante neste momento. Além de se manifestar contra o teto de gastos, os dois candidatos à Presidência da República têm acenado com despesas maiores e novos benefícios fiscais. Nenhum deles deixou claro, até agora, como se poderá garantir a disciplina fiscal. Contas públicas desarrumadas e sem perspectiva clara de ajuste são com frequência importante fator inflacionário. Gastos públicos em excesso podem animar os negócios e favorecer o crescimento, por algum tempo, mas o resultado final é normalmente uma onda mais forte de aumentos de preços.

Candidato à reeleição, o presidente Jair Bolsonaro notabilizou-se pelo voluntarismo e pelo uso eleitoral de recursos públicos, com graves efeitos cambiais e inflacionários. No caso do ex-presidente Lula da Silva, a história é mais complexa. A gestão fiscal foi segura em seu primeiro mandato e gradualmente se afrouxou no segundo. Sua sucessora, a também petista Dilma Rousseff, abandonou totalmente os cuidados com a inflação e com as contas públicas e seu desempenho ainda é um fardo para seu partido.

As incertezas internas bastariam para justificar a cautela do Copom. Mas há também o quadro externo, com pressões inflacionárias e crescente aperto financeiro. O cenário internacional é especialmente preocupante para os emergentes, segundo a nota. Tanto pelo risco inflacionário quanto pela alta de juros nas maiores economias, convém ao Brasil, segundo o argumento do Copom, manter uma gestão monetária restritiva. Com o mercado de capitais tão sensível às condições dos principais centros financeiros, seria arriscado afrouxar a política de juros. Se for necessário, adverte o Copom, um novo aumento poderá ocorrer. Tranquilizar o Copom deverá ser, espera-se, uma das prioridades do presidente eleito.