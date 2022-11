O ativismo das medidas provisórias

Até o fim de outubro, Jair Bolsonaro editou 271 medidas provisórias (MPs). Com isso, desde a Emenda Constitucional (EC) 32/2001, que limitou a uma única vez a prorrogação desses atos, Jair Bolsonaro tornou-se o recordista absoluto na edição de medidas provisórias, superando até mesmo Luiz Inácio Lula da Silva, que, no primeiro mandato, editou 240 MPs. Diante desses números, a indicar mais de uma medida provisória por semana, deve-se alertar que esse instrumento constitucional, muito útil em algumas situações, pode ser também perigoso para o País.

A Constituição estabelece que o presidente da República tem o poder de editar medidas provisórias com força de lei em casos de relevância e urgência. Essa atribuição é parte do sistema de pesos e contrapesos entre os Poderes, conferindo uma competência típica do Legislativo – editar atos com força de lei – ao Executivo, como forma de remediar uma situação relevante e urgente.

Um presidente da República extrapola seus poderes constitucionais quando utiliza medidas provisórias simplesmente para pautar o Congresso. Elas não são um instrumento adequado para tal finalidade, uma vez que produzem efeitos imediatos. Por isso, existem os requisitos de relevância e urgência.

Há quem pense que o exagero na edição de medidas provisórias não teria maiores problemas, uma vez que o Congresso terá depois de ratificá-las. De fato, a Constituição assegura que a decisão final sobre o tema é do Legislativo. “As medidas provisórias (...) perderão eficácia, desde a edição, se não forem convertidas em lei no prazo de sessenta dias, prorrogável, nos termos do § 7.º, uma vez por igual período, devendo o Congresso Nacional disciplinar, por decreto legislativo, as relações jurídicas delas decorrentes” (art. 62, § 3.º). O problema é que, mesmo que não sejam convertidas em lei, as medidas provisórias produzem efeitos imediatos. Assim, o abuso na edição dessas medidas gera instantaneamente insegurança jurídica.

O fato de Jair Bolsonaro ser o presidente que mais editou medidas provisórias é contraditório com o discurso de simplificação normativa, como caminho para melhorar o ambiente de negócios. Quem edita muitas medidas provisórias cria necessariamente um cenário de instabilidade e de incerteza sobre o ordenamento jurídico.

Além de proibir sucessivas reedições, a EC 32/2001 estabeleceu outro limite para as medidas provisórias. Desde 2001, a Constituição define uma série de matérias que não podem ser objeto de medida provisória. Além de prover uma proteção adicional da competência do Congresso, essa proibição é um modo de evitar surpresas em assuntos especialmente sensíveis, que exigem previsibilidade. Por exemplo, a EC 32/2001 vedou a edição de medida provisória sobre matéria que “vise a detenção ou sequestro de bens, de poupança popular ou qualquer outro ativo financeiro”. Com isso, o Congresso impediu que algum governo venha a repetir o que fez o Plano Collor em março de 1990, por meio de uma medida provisória.

A Constituição também proíbe “a reedição, na mesma sessão legislativa, de medida provisória que tenha sido rejeitada ou que tenha perdido sua eficácia por decurso de prazo”. Jair Bolsonaro já descumpriu essa limitação, o que fez o então presidente do Senado, Davi Alcolumbre, devolver a MP 979/2020, que dava poderes ao ministro da Educação para nomear, sem ouvir as comunidades universitárias, reitores de universidades federais. No mesmo ano, o Congresso já havia rejeitado a MP 914/2020, que tratava, entre outros assuntos, da escolha de dirigentes de universidades federais.

Algumas vezes, as medidas provisórias são necessárias. Há assuntos relevantes e urgentes cuja espera do processo legislativo normal poderia causar danos irreparáveis. No entanto, é preciso realismo. A edição de 271 MPs em quatro anos indica um uso abusivo dessa atribuição. Não pode haver ativismo judicial, como também não pode haver ativismo do presidente da República com medida provisória. Nos dois casos, violam-se as competências do Congresso.