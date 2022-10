O Brasil no novo mundo

O mundo está mudando, como sempre, mas rápido como nunca. Em dois séculos sua população saltou de 1 bilhão para 8 bilhões. Ao toque de um botão, cada indivíduo pode se conectar virtualmente a muitos outros. Suas mentes e corpos estão se mesclando às máquinas com a Inteligência Artificial e a biotecnologia. Tão rapidamente quanto a população se urbaniza, ela envelhece, e precisa reverter a degradação ambiental que ameaça a vida do planeta. Nunca desde a crise dos mísseis de Cuba o conflito nuclear esteve tão próximo. Um erro de cálculo pode mandar literalmente tudo pelos ares. As democracias estão em recessão e as autocracias, em ascensão. A pandemia reverteu décadas de avanços sociais, e rivalidades geopolíticas, especialmente entre EUA e China, balcanizam a economia global.

Os desafios do Brasil são imensos. Mas suas potencialidades também. Suas riquezas naturais lhe dão condições únicas para equacionar o trinômio vital da segurança alimentar, energética e ambiental. Malgrado suas cicatrizes escravocratas, seu pluralismo étnico, cultural e religioso é comparativamente exemplar. Se sua população também envelhece e logo encolherá, esse povo, gestado pela confluência de portugueses, indígenas e africanos e revitalizado pela de outros povos (italianos, alemães, árabes, japoneses), tem todas as condições de acolher novos influxos, tornando-se ainda mais dinâmico e criativo.

A imagem importa. É um simplismo lamentável, mas – além do binômio pitoresco “samba e futebol” – a reputação do Brasil está inexoravelmente condicionada às suas florestas. Além disso, sua desigualdade abissal escandaliza o mundo. E, embora não tenha um histórico de agressões militares e guerras civis, sua criminalidade – seja a violência ou a corrupção – é aterradora.

Infelizmente, nem Lula da Silva nem Jair Bolsonaro têm a envergadura para enfrentar os desafios da política externa. Ambos a sujeitaram a idiossincrasias, maniqueísmos e partidarismos. Lula, é verdade, confeccionou a imagem do líder operário preocupado com os pobres que lhe granjeou simpatia nas elites globais e acesso aos palácios do poder. Mas desperdiçou esse capital com delírios megalomaníacos de conflagrar uma espécie de insurgência terceiro-mundista. Será a sua “frente ampla” moderada mais que fachada eleitoreira? É uma incógnita. De Bolsonaro não se espera mais que radicalização e alinhamento com a mais retrógrada direita ocidental. Seu papel nos grandes dramas planetários dessa geração – o conjuntural, da pandemia, e o estrutural, das mudanças climáticas – foi calamitoso e caricato.

Além de reformas que promovam um ambiente de negócios mais aberto, transparente e vibrante, o resgate do protagonismo global do Brasil passa por uma revisão da política ambiental que foque em ações sustentáveis para a Amazônia, aptas a preservar seu bioma e gerar riquezas para seus povos. Além disso, o País está em uma condição privilegiada para arquitetar uma equidistância ponderada, ao menos do ponto de vista econômico, entre EUA e China. Fundamental para a tessitura dessa trama é revigorar alianças com parceiros regionais, como o Mercosul, e tradicionais, como a Europa, além de novas frentes, como no Pacífico. Por fim, é preciso revalorizar o multilateralismo como instrumento das relações exteriores.

Para tanto, o País conta com um formidável aparato profissional, forjado pela excelência técnica e intelectual do Itamaraty. Consciente de que o vigor desse corpo diplomático não viria do poder das armas ou do dinheiro, o Barão de Rio Branco animou seu espírito com o “poder da inteligência” e a “inteligência do poder”. Realisticamente, um e outro tendem a ser escassos no próximo governo. Mas o Estado brasileiro é maior que o governo e a Nação, maior que o Estado. Há muita inteligência e poder enraizados no passado do Brasil e disseminados em seu presente. Se, num movimento centrípeto de baixo para cima, a sociedade civil, os municípios, os Estados e o Congresso forem capazes de integrá-los, a sempiterna promessa do “país do futuro” pode começar a se tornar realidade hoje.