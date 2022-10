O Brexit devora seus filhos

Quando Liz Truss assumiu o governo do Reino Unido, em 6 de setembro, o comércio e os investimentos seguiam encolhidos após o Brexit e o país estava à beira da estagflação, com a elevação do custo de vida espremendo as famílias. Somem-se a isso defasagens crônicas, como serviços públicos insuficientes e baixa produtividade. Truss acusava o baixo crescimento como a raiz de todos os males. “Vamos crescer, crescer e crescer.”

Apenas 45 dias depois, ela anunciou a sua demissão. Foi o mandato mais curto da história e um dos mais catastróficos. Nenhum dos problemas foi aliviado. Ao contrário: a economia está em frangalhos, assim como a reputação de competência e pragmatismo do Partido Conservador. O Partido Trabalhista está agora 30 pontos à frente nas pesquisas para as eleições gerais, daqui a dois anos.

Truss conquistou a liderança do Partido Conservador acenando à direita com uma agenda econômica radical: corte de impostos, Estado mínimo e desregulação. Muitos pontos dessa agenda liberalizante seriam defensáveis em outras circunstâncias, mas certamente não na turbulência legada pela pandemia e agravada pela guerra na Ucrânia. Nessa conjuntura, não haveria como sustentar suas promessas thatcheristas, senão abandonando a principal base do governo de Margaret Thatcher, a prudência fiscal, contraindo mais dívidas. O choque com a realidade foi o mais doloroso possível.

O mercado foi o primeiro a soar o alarme: a queda da libra esterlina foi dramática. Truss foi obrigada a dar um “cavalo de pau”, demitindo o seu ministro da Economia, e abandonando sua plataforma de corte de impostos. Mas a este ponto o dano era irreversível. Sua autoridade foi perdida e a queda se provou inevitável.

Subjacente a esse mandato catastrófico está o estrago econômico e político legado pelo Brexit. A perda do acesso aos mercados e os confrontos com a União Europeia estão diretamente ligados às tentativas desesperadas de Truss de solapar a ortodoxia fiscal. Mais do que isso, quando se consome seis anos promovendo a desmoralização de instituições desenhadas para garantir estabilidade política e degradando os pesos e contrapesos, é mais do que natural que os investidores fiquem apreensivos.

O Brexit foi vendido como uma libertação econômica. Ao invés disso, a inflação no Reino Unido cresceu mais que a de seus pares na Europa e a economia cresceu menos. Os conservadores abandonaram sua tradição de pragmatismo e senso comum por uma obsessão ideológica.

Restam agora dois caminhos. Um seria dobrar a aposta e cerrar trincheiras em um purismo nativista do Brexit: mais guerras culturais, políticas anti-imigração e libertarianismo econômico. O outro, escolher um líder pragmático, capaz de prover estabilidade política e atuar com realismo fiscal, incluindo um aumento circunstancial de impostos e a retomada de compromissos regulatórios com a União Europeia. Não é uma escolha difícil. Mas, após 12 anos no poder, um Partido Conservador desgastado e dividido parece incapaz de assumi-la.