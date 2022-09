O Chile em busca de equilíbrio

Os chilenos estão certos em desejar uma renovação constitucional. Os chilenos estão certos em rejeitar a Carta proposta pela Assembleia Constituinte. A aprovação da Constituinte em 2020, por 80% dos eleitores, foi uma vitória da democracia; o rechaço a seu texto, por 62%, foi uma vitória da democracia. A chave para elucidar o paradoxo está nas distorções políticas entre uma e outra; a chave para superá-lo, na correção dessas distorções.

Tracionada pelos protestos de 2019, tensionada pela pandemia, em 2020, a eleição dos constituintes mesclou o anseio pela renovação da Constituição herdada da ditadura de Pinochet com retaliações às classes políticas e ao governo direitista de turno. A Assembleia foi dominada por independentes e esquerdistas radicais que não refletiam o equilíbrio do Chile entre direita e esquerda e sua aversão aos extremos.

Inebriada pelo utopismo latino-americano, a Carta, inicialmente motivada pela demanda de igualdade social da velha esquerda, tornou-se uma lista de desejos das esquerdas identitárias pós-modernas. Seus 388 artigos e mais de 100 “direitos fundamentais” resultariam numa das maiores e mais prolixas constituições do mundo.

Freios e contrapesos seriam desmantelados se o Senado fosse substituído por uma “Câmara das Regiões”; se um “Conselho de Justiça” tivesse poder sobre as nomeações e procedimentos da Suprema Corte; ou se etnias se tornassem “nações” com Justiças paralelas. O Judiciário, o sistema de saúde e as eleições teriam de operar sob uma “perspectiva de gênero”.

Somem-se aos riscos à governabilidade os riscos à economia, se sindicatos tivessem direitos irrestritos de greve; fazendeiros perdessem direitos sobre suas águas; ou expropriações fossem pautadas não pelos preços de mercado, mas pelos que os políticos considerassem “justos”. Economistas estimaram que os gastos públicos aumentariam entre 9% e 14% do PIB.

Pretendendo produzir mais autonomia regional, representatividade das minorias e inclusão social, a Carta destruiria as condições para tanto: o crescimento, a redução da pobreza e a estabilidade institucional que o Chile vem galgando a taxas superiores às da América Latina.

A Caixa de Pandora foi fechada, mas as demandas originais seguem legítimas. Como outros povos em desenvolvimento, o chileno anseia acrescentar aos direitos civis e políticos os direitos sociais. O Congresso decidirá se o caminho é uma nova Constituinte ou reformas na atual Constituição.

Se o experimento fracassou ou não, depende das lições aprendidas. Uma é que uma Constituição deve ser clara e sucinta, fixando regras gerais para o funcionamento do Estado e deixando o resto às negociações políticas. A outra é que as disputas devem ser pautadas pela rejeição a populismos e sectarismos e pela busca de consensos. O modo pacífico e democrático com que a Constituinte foi aberta e encerrada é alvissareiro. O bom senso prevaleceu. A seguir assim, é provável que o Chile consiga acrescentar conquistas sociais às econômicas e políticas, sendo, mais uma vez, um exemplo para a América Latina.