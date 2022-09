Por unanimidade, o Supremo Tribunal Federal (STF) determinou que toda criança tem direito a vaga em creche ou pré-escola. A decisão, tomada na última quinta-feira, não só é acertada, como representa um avanço para que o direito à educação infantil, já previsto na Constituição, seja efetivado em todo o País. Isso porque o julgamento no STF teve repercussão geral, ou seja, estabeleceu um parâmetro que deverá orientar as demais decisões da Justiça brasileira, em qualquer instância, sobre o tema.

A determinação foi categórica: de acordo com o Supremo, a educação infantil, em creches (para crianças de 0 a 3 anos) e pré-escolas (4 e 5 anos), faz parte da educação básica e é direito fundamental de todas as crianças, “assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata”. Logo, é dever do poder público, notadamente das prefeituras, oferecer as vagas necessárias à concretização desse direito fundamental. O STF reconheceu ainda o direito das famílias de acionar a Justiça, em ações individuais, quando a matrícula for negada.

O julgamento se deu em razão de recurso ajuizado pela prefeitura de Criciúma (SC) contra decisão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJ-SC), que havia assegurado a vaga de uma criança em creche da rede municipal. Há cerca de 28,8 mil processos semelhantes que estavam parados aguardando o veredicto.

Os ganhos serão enormes. Quanto ao desenvolvimento das crianças, seja do ponto de vista cognitivo, motor ou socioemocional, não há o que discutir. A ciência já demonstrou que o acesso à educação infantil tem impacto positivo na formação de cada indivíduo, com reflexos na futura trajetória escolar. A oferta de vagas em creches e pré-escolas faz-se necessária também para que os pais, especialmente as mães, possam trabalhar, o que obviamente traz vantagens econômicas para as famílias e para a sociedade como um todo.

Não deixa de ser espantoso que o Supremo seja chamado a decidir sobre a validade de um direito que já é previsto na Constituição e cuja efetivação produz uma espiral de desdobramentos positivos para o País. A educação infantil, etapa sob responsabilidade das prefeituras, é contemplada pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb). E a União e os governos estaduais, conforme a própria Constituição, devem cooperar técnica e financeiramente com os municípios.

No caso das creches, principal foco da controvérsia, não se trata de universalizar o atendimento. O Plano Nacional de Educação (PNE) estabeleceu a meta de cobertura de 50% da população de 0 a 3 anos até 2024 − índice que era de 35,6% em 2019. Cabe aos prefeitos rever prioridades e buscar arranjos que viabilizem a expansão da educação infantil. Impedir a matrícula de crianças nas redes municipais sob a alegação de falta de dinheiro denota incompetência administrativa e profunda insensibilidade social. Felizmente, o Supremo interveio para obrigar os governos a providenciar o que for necessário para que um direito tão básico como a educação seja respeitado.