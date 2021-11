O horror da Serra Pelada fluvial

Os crimes ambientais seguem proliferando em doses industriais sob as barbas do governo Bolsonaro. Há poucos dias, contra todos os esforços de ocultamento do Planalto, veio à tona a escalada do desmatamento na Amazônia no último ano: foi o maior volume desde 2006 e a maior aceleração desde os anos 90. Agora, o mundo assistiu estarrecido à invasão em massa de garimpeiros no Rio Madeira.

A pouco mais de 100 km de Manaus, uma frota com centenas de balsas e dragas ficou vários dias atracada no município de Autazes. Em plena luz do dia, abastecidas pela sede do ouro, elas sugam o barro e tudo o mais que encontram no leito do rio, destruindo o alimento dos peixes, comprometendo a qualidade da água e gerando assoreamento. Além dos danos ambientais, o mercúrio despejado na água traz riscos à saúde das populações ribeirinhas. Há poucos dias, em Roraima, duas crianças ianomâmis foram sugadas por uma draga. Seus corpos foram cuspidos no rio e levados pela correnteza.

A garimpagem clandestina costuma ser acompanhada de ilegalidades como mão de obra escrava, contrabando e prostituição. O Rio Madeira é uma rota dos narcotraficantes, e é grande a probabilidade de que estejam envolvidos na operação.

Segundo a Universidade Federal de Minas Gerais, das 174 toneladas de ouro comercializadas no Brasil entre 2019 e 2020, 49 saíram de áreas com evidências de irregularidades, e a exploração do ouro ilegal pode ter causado um prejuízo socioambiental de R$ 31,4 bilhões.

A lavra clandestina nos afluentes do Amazonas é conhecida há décadas pelo poder público. O que chocou na atual operação foi o contraste entre a sua escala e a inação do governo. Desde setembro, dezenas de barcas atracaram no município de Humaitá sem que fossem importunadas. Há 15 dias, o rumor de que se teria achado ouro em Autazes desencadeou o deslocamento massivo.

O governo do Amazonas lavou as mãos, sob o pretexto de que a área é de competência dos órgãos federais. Com efeito, a regulamentação da exploração cabe à Agência Nacional de Mineração; o licenciamento, ao Ibama; as autuações, à Polícia Federal; e a tutela dos rios, à Marinha. Mas foi preciso que as imagens das favelas flutuantes explodissem na imprensa para que o Ministério Público cobrasse desses órgãos uma mobilização emergencial. Os garimpeiros ameaçavam resistir, prenunciando um confronto, mas aparentemente decidiram se dispersar ante a iminência de uma grande ação policial.

As máfias por trás dos garimpeiros demonstram ter recursos em abundância para financiar incursões predatórias nos rios e florestas da Amazônia. Mas os garimpeiros reclamam da falta de proteção política. Vê-se que estão mal informados. Em Autazes, o vereador Bandeira Serrão, do Partido Verde (nada menos!), contemporizou a invasão, em razão de supostos benefícios à economia local. Injustificável, mas compreensível. O que é absolutamente indesculpável é a conivência do chefe do Executivo federal. A liberação indiscriminada do garimpo está na agenda de Jair Bolsonaro desde a campanha à Presidência. Em maio, na mesma semana em que tribos ianomâmis foram atacadas a tiros por garimpeiros, Bolsonaro disse que “não é justo” criminalizar o garimpo. Mas o presidente nada fez para promover alternativas legais e sustentáveis aos garimpeiros.

A crise ilustra um drama social. Boa parte dos garimpeiros em Autazes é de miseráveis em busca de sobrevivência. Eles poderiam buscar licenças para realizar o garimpo com práticas não predatórias em áreas autorizadas. Mas não são estimulados a isso por programas de governo, porque isso prejudicaria o tráfico de licenças fraudulentas por políticos e burocratas corruptos e os interesses de contrabandistas e narcotraficantes no mercado ilegal do ouro.

Sem prejuízo da repressão imediata e implacável ao garimpo ilegal, é preciso uma ampla e enérgica mobilização do poder público e da sociedade civil para prover ferramentas de desenvolvimento sustentável aos povos amazônicos. Só arrancando pela raiz as condições sociais que levam à clandestinidade será possível quebrar a economia da destruição ambiental.