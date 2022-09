O mistério de Lula

O petista Lula da Silva acha desnecessário apresentar propostas de governo para ganhar o voto dos brasileiros e ser eleito presidente da República. Para o ex-presidente, basta recordar o que ele fez quando chegou ao poder em 2003, como se a situação do Brasil neste momento, com sérios desequilíbrios fiscais, pressão inflacionária e grave conjuntura internacional, fosse idêntica à daquela época, em que o governo de Fernando Henrique Cardoso lhe entregou um país estável e com as contas saneadas – cenário que, convém lembrar, Lula chamou de “herança maldita”, injustiça da qual jamais se retratou.

Como os planos de Lula da Silva para lidar com a razia econômica e social legada pelo presidente Jair Bolsonaro permanecem no terreno do mistério, o petista quer que, simplesmente, tenhamos fé – e não são poucos os que, na reta final, beijaram a cruz lulopetista.

Nos últimos dias, economistas, magistrados, empresários, artistas e influenciadores, muitos dos quais não petistas, anunciaram a intenção de votar em Lula da Silva neste domingo, não porque estejam convencidos de que é mesmo a melhor opção para o País, mas porque querem impedir que haja um segundo turno, o que daria sobrevida a Bolsonaro – e, por tabela, ao clima de confronto antidemocrático alimentado pelo presidente.

É uma decisão legítima, claro, mas que tem um grave efeito colateral: sem um segundo turno, Lula da Silva livra-se definitivamente de ter que explicar agora o que pretende fazer se assumir o poder em 2023. O voto no petista, então, será dado totalmente no escuro – e Lula, caso vença, não poderá ser cobrado por promessas que, afinal, não fez.

Entre as raras propostas que Lula se dignou a tornar públicas, além de seu conhecido – e vago – compromisso de “colocar o pobre no Orçamento”, o petista anunciou a quem interessar possa que vai revogar o teto de gastos – instrumento criado no governo de Michel Temer justamente para interromper o descalabro fiscal herdado do governo da petista Dilma Rousseff. Como o Brasil infelizmente já sabe, nem Lula nem os cardeais petistas gostam de limites para os gastos públicos, mas, para não espantar os centristas que resolveram aderir na undécima hora à sua candidatura, mandou dizer que haverá alguma âncora fiscal. Qual? Não se sabe. “Se eu viesse aqui e falasse ‘o novo arcabouço fiscal vai ser isso’, seria um primeiro passo para falta de credibilidade, porque estaria anunciando algo que não sei se vou conseguir cumprir”, disse Guilherme Mello, assessor econômico do PT, ao Estadão.

Se um bom candidato é aquele que submete suas ideias e propostas ao escrutínio público, Lula é um mau candidato, e por isso não se pode esperar que seja um bom presidente, a não ser que se acredite que a mera invocação de seu nome baste para abrir o mar ou fazer chover comida do céu.

Está em crise o País que Lula, sem dizer como, quer governar. A fome voltou a assombrar milhões de brasileiros. Nossa imagem internacional é um desastre. O arcabouço fiscal foi devastado. Programas de assistência social foram substituídos por arremedos eleitoreiros. A inflação só recuou à base de marretadas para conter o preço dos combustíveis. Políticas públicas na área de saúde, educação, meio ambiente, cultura e ciência foram destroçadas para acomodar bilionárias emendas eleitoreiras de parlamentares. O Congresso assumiu o controle do Orçamento, peça que chegou a tal nível de desmoralização que sua única utilidade é servir como propaganda contra Bolsonaro.

O enfrentamento desses problemas será extremamente desafiador e exigirá mais do que palavras ao vento. Inflação fora da meta e projeções que variam entre estagnação e recessão demandarão medidas urgentes e bem mais duras do que um programa de governo composto apenas por diretrizes genéricas, como o apresentado até agora pelo PT. O País demanda compromissos claros e assumidos com a responsabilidade que se espera de um candidato a presidente da República, mas o que Lula ofereceu aos brasileiros, por enquanto, foi o dogma de sua infalibilidade.