O pedregoso caminho do Censo

Parecem não ter fim as dificuldades para a realização do Censo Demográfico 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), cujo término foi adiado de outubro para dezembro. O principal levantamento estatístico nacional, imprescindível para o planejamento de políticas públicas e para o rateio de recursos entre Estados e municípios, acumula tropeços de todo tipo. A cada novo atraso, infelizmente, o País inteiro sai perdendo.

Um dado resume a grandiosidade e a importância do Censo: o levantamento é realizado apenas uma vez por década. A partir daí, suas informações servem de base para o desenho das amostras das demais pesquisas que, ano após ano, vão atualizando o retrato do País. Outra característica única do Censo é o detalhamento das estatísticas em nível municipal, referência para identificar, por exemplo, onde há mais crianças sem creche. Inclusive em bairros e regiões específicas, o que se mostra essencial em grandes cidades como São Paulo e Rio de Janeiro.

O atual Censo deveria ter sido realizado em 2020, mas foi adiado em razão da pandemia de covid-19 – uma decisão sensata. Mas a verdadeira saga começou em 2021, expondo, uma vez mais, o aparente desprezo do governo do presidente Jair Bolsonaro por tudo que se relaciona à ciência, à pesquisa e ao planejamento de políticas públicas a partir de evidências.

O governo simplesmente não destinou recursos para o Censo em 2021, o que levou o governo do Maranhão a acionar o Supremo Tribunal Federal (STF). Como se sabe, o Censo orienta os repasses dos Fundos de Participação dos Estados (FPE) e dos Municípios (FPM). Após o Supremo determinar que o levantamento ocorresse em 2022, o governo não alocou dinheiro suficiente − isso depois de já ter exigido que o IBGE enxugasse despesas com o levantamento. No fim de 2021, o IBGE precisou buscar apoio no Congresso Nacional para complementar as verbas.

A coleta de dados começou em 1.º de agosto. E aí surgiram muitas outras dificuldades. A começar por atrasos nos pagamentos aos recenseadores. O que dizer de uma administração federal capaz de atrasar a remuneração dos profissionais na linha de frente de um Censo iniciado já dois anos depois do prazo? Pois foi o que ocorreu, ensejando, claro, uma paralisação e a debandada de muitos recenseadores. A isso se soma a hostilidade de parte da população, que teme ou se recusa a responder às perguntas.

Resultado: a coleta está atrasada e, por causa do ritmo bem mais lento do que em 2010, o prazo final teve que ser estendido até dezembro, o que pode até prejudicar a qualidade do levantamento, uma vez que as respostas têm como referência uma data específica e, quanto mais distante dessa data for a entrevista, menos precisas tendem a ser as respostas. Correndo para tentar reverter os prejuízos, o IBGE decidiu fazer uma campanha de conscientização sobre a importância do Censo em 18 capitais. Antes tarde do que nunca. Em tempos de desmoralização das informações de qualidade, é imperioso esclarecer os brasileiros sobre a relevância da pesquisa, para que todos colaborem.