O temporário que se torna permanente

Funcionários públicos experientes em Brasília costumam dizer que nada assume caráter mais permanente no Orçamento do que aquilo que nasce para ser temporário. Essa máxima vale para todo tipo de renúncia fiscal criada para impulsionar um setor por um tempo e que acaba por ser renovada sucessivamente, mas vale também para o caso do reajuste do piso do Auxílio Brasil, que passará a R$ 600 a partir de agosto. A crise econômica tem levado 350 mil novas famílias a se cadastrarem no programa a cada mês, e a fila de espera oficial já atinge 1,6 milhão – sem contar a fila da fila, que já estaria próxima de 3 milhões.

Nada no cenário macroeconômico indica que a situação dessas pessoas mudará a ponto de não precisarem mais dessa ajuda daqui a seis meses, tanto que os candidatos mais bem posicionados nas pesquisas eleitorais obviamente já se comprometeram a manter o benefício neste mesmo valor em 2023. O que é essencial, e nem o presidente Jair Bolsonaro nem o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva disseram, é saber quais medidas serão necessárias para financiar o programa. Em 2021, o antigo Bolsa Família demandava R$ 35,6 bilhões do Orçamento. Com o reajuste do piso e a inclusão de novos beneficiários, o custeio do Auxílio Brasil já havia subido a R$ 89 bilhões neste ano. Zerar as filas e elevar o valor mínimo do benefício a R$ 600 exigirá mais R$ 26 bilhões entre agosto e dezembro.

Mas manter o piso do programa em 2023 elevará seu custo total a nada menos que R$ 151,4 bilhões, segundo reportagem do Estadão, quadruplicando os dispêndios federais com benefícios sociais em dois anos. Essa decisão terá duas consequências imediatas. A primeira é aumentar a fatia de gastos obrigatórios dentro do Orçamento – benefícios sociais e assistenciais, aposentadorias e salários já consomem cerca de 95% da peça orçamentária. A segunda é reduzir ainda mais o espaço disponível para as despesas discricionárias, rubrica estimada em R$ 120 bilhões a R$ 130 bilhões que inclui o pagamento de contas de energia e água, os combalidos investimentos e as imponentes emendas de relator, base do “orçamento secreto”. O auxílio de R$ 600 exigiria reduzir o custeio da máquina pública a algo entre R$ 70 bilhões e R$ 80 bilhões em 2023, um “desafio considerável”, reconheceu o secretário especial de Tesouro e Orçamento, Esteves Colnago.

Ao apostar na PEC Kamikaze para aumentar a competitividade de sua candidatura à reeleição, Bolsonaro fez muito mais do que criar exceções temporárias ao teto restritas a seu mandato. Sua ruinosa gestão, na realidade, minou qualquer possibilidade de um futuro governante conseguir cumprir o teto. O ministro da Economia, Paulo Guedes, pode repetir que “o fiscal está forte” quantas vezes quiser, mas a piora das expectativas do mercado para o crescimento, inflação e juros simplesmente reflete a completa ausência de uma âncora fiscal crível a partir de 2023.

Evitar a ruína do País demandará do próximo governo a realização das sempre adiadas reformas estruturantes, e isso exigirá do futuro presidente uma inédita capacidade de articulação política. Será preciso construir consenso em torno de uma reforma administrativa para reduzir o gasto público com servidores que estão sem reajuste salarial desde 2017. Será preciso obter apoio de governadores e prefeitos para aprovar uma reforma tributária que talvez imponha novas perdas a Estados e municípios já obrigados a se contentar com receitas menores em nome do desespero eleitoral do presidente. Será preciso convencer o Congresso a abrir mão das bilionárias emendas parlamentares e do controle tácito do Orçamento para devolvê-lo ao Executivo. Será preciso reconstruir as bases do Auxílio Brasil, reformular os benefícios para ajudar quem mais precisa e resgatar suas contrapartidas. Sem essas reformas, restaram como opções para financiar essas despesas o impopular aumento de impostos ou a desastrosa emissão de dívida pública, ambas alternativas de altíssimo custo para a credibilidade de qualquer governo em início de mandato.