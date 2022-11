O uso político dos bancos públicos

A Caixa suspendeu a concessão de empréstimos consignados para beneficiários do Auxílio Brasil até o dia 14 de novembro. A decisão foi tomada pelo próprio banco no dia 31 de outubro, um dia após a vitória do petista Luiz Inácio Lula da Silva, mas foi divulgada somente no dia 4 de novembro. O motivo do bloqueio das novas operações seria um “processamento da folha de pagamento do Auxílio Brasil, processo que envolve Dataprev, Caixa e Ministério da Cidadania”.

Este jornal já criticou, neste mesmo espaço, o contrassenso representado pelo estímulo ao endividamento de famílias que dependem de um programa de transferência de renda para sobreviver. Nesse sentido, a suspensão da contratação de novas operações de crédito para a parcela mais vulnerável da população certamente é digna de elogio. Mas a súbita prudência da Caixa, preocupada com o risco de que tais operações comprometessem o depósito regular dos benefícios mensais, só confirma que o banco atuou como um braço da campanha de reeleição do presidente Jair Bolsonaro.

É importante lembrar a gênese do consignado do Auxílio Brasil. Nesse caso, datas não são meros detalhes, mas verdadeiros indicadores dos objetivos que o governo tinha com tal operação. Enviada ao Legislativo em março, a medida provisória que criou o empréstimo foi aprovada em julho e se tornou lei em agosto. O decreto que regulamentou a proposta foi publicado quatro dias antes do início oficial da campanha eleitoral. A portaria que definiu as condições da operação foi editada cinco dias antes do primeiro turno.

Enquanto os maiores bancos do País preferiram não oferecer essa modalidade de crédito, a Caixa anunciou o início das operações faltando menos de 20 dias para o segundo turno – e, em 11 dias, o banco emprestou R$ 4,3 bilhões para 1,7 milhão de pessoas. Se já não havia dúvida de que a pressa que pautou a liberação dos recursos nada tinha a ver com as necessidades financeiras dos beneficiários, a suspensão das operações um dia após a derrota de Bolsonaro expôs a olho nu a dissimulada atuação do governo.

Chega a ser irônico que os limites da instrumentalização dos bancos públicos em nome de uma candidatura à reeleição tenham sido rompidos por uma administração pretensamente liberal. Por outro lado, trata-se de um precedente que enseja preocupações. Se ainda é cedo para saber como o governo Lula pretende lidar com as instituições financeiras públicas em seu novo mandato, suas promessas de campanha não autorizam muito otimismo, e a experiência prévia mostra que comedimento nunca foi uma marca das gestões petistas.

Um dos principais compromissos que Lula assumiu como candidato foi a renegociação de dívidas de mais de 68 milhões de pessoas. Segundo sua equipe de campanha, o programa prevê a criação de um fundo garantidor, com valor entre R$ 7 bilhões e R$ 18 bilhões, e a repactuação teria a União como avalista, por meio dos bancos públicos. Pouco se sabe da medida, mas a diferença entre o piso e o teto cogitados para o instrumento já é um indicativo ruim – seja da falta de informações suficientes para definir o valor final, seja da ausência de foco da proposta.

O País não pode repetir erros como o do fundo garantidor do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), cujos impactos fiscais foram bem maiores do que os inicialmente projetados. O que se espera é que Lula tenha aprendido lições nos últimos anos e que esteja disposto a implementar políticas efetivas para resolver o endividamento das famílias, um problema crônico da economia brasileira, sem que seja preciso sacrificar os bancos públicos e, em última instância, o Tesouro Nacional.

Qualquer programa deve ter incentivos para manter os usuários adimplentes e evitar a reincidência, em especial quando a União atua como garantidora. Fixar um limite para os aportes federais desse novo fundo é imprescindível – e, lamentavelmente, não será exagero incluir recursos para renegociar as condições do irresponsável empréstimo consignado concedido aos beneficiários do Auxílio Brasil.