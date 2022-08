Ocultar partido é minar a democracia

A corrida para as eleições proporcionais começa sob a marca da omissão quando a maioria dos candidatos a deputado federal esconde de forma deliberada seus partidos. Como mostrou o Estadão, a descrição que os políticos fazem de si mesmos nas redes sociais lista sua profissão, composição familiar, frases de efeito e o número que identifica a candidatura na urna eletrônica, mas as siglas têm sido convenientemente ocultadas, como se essa informação fosse dispensável e sem importância (ou, pior, como se depusesse contra o candidato). No rasteiro marketing político, é uma fórmula para se livrar da rejeição associada às legendas ludibriando o eleitor. Essa estratégia, no entanto, gera consequências nefastas que, no curto prazo, garantem uma campanha despolitizada e dominada por discussões laterais que passam longe dos reais problemas do País. No médio e longo prazos, isso contribui diretamente para minar a democracia por dentro.

Ao contrário do que alguns políticos tentam apregoar, nenhum candidato é representante de si mesmo, até porque candidaturas avulsas são proibidas no País. A Constituição estabelece, em seu artigo 14, a filiação partidária como condição obrigatória de elegibilidade, sem a qual a candidatura a um cargo público é indeferida. Se bem-sucedidos na disputa, parlamentares perdem o cargo caso decidam trocar de legenda fora do período da janela partidária, uma prova cabal de que o cargo não pertence às pessoas eleitas, mas aos partidos que elas integram, segundo um entendimento do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) reforçado pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

O fato de pesquisas apontarem os partidos entre as instituições mais reprovadas pela população não autoriza os deputados a tentar enganar os eleitores, como se deles não fizessem parte. Uma das mais recentes, feita pelo Instituto da Democracia em junho, mostrou que boa parte dos entrevistados não confia nas legendas (53%) e no Congresso (46%), tampouco no Supremo Tribunal Federal (37%), na Justiça Eleitoral (29%) e nas Forças Armadas (29%). Se o levantamento deixa claro haver uma aversão aos partidos, ele também expõe uma crise não restrita a eles e que alcança instituições cuja existência é essencial para garantir uma democracia plena e evitar, ou ao menos minimizar, atitudes autocráticas que deteriorem o sistema. A história é pródiga em exemplos do caminho tenebroso que países percorreram ao seguirem líderes que cultuavam suas próprias personalidades e apostavam no descrédito das legendas partidárias. No caso brasileiro, as manifestações de junho de 2013 fortaleceram movimentos contrários à política tradicional que estão na origem da eleição de Jair Bolsonaro e do surgimento de militantes que se orgulham de rejeitar as instituições.

É evidente que o resgate dos partidos políticos não é tarefa trivial, mas é fundamental para a sustentação do próprio regime democrático. Representar os interesses dos eleitores à luz de suas expectativas e dos limites do Estado é desafiador, mas o País tem dado às legendas todas as condições, inclusive financeiras, para que façam uma profunda autocrítica e superem sua crise de identidade. A existência dos fundos eleitoral e partidário, ainda que os recursos reservados extrapolem os limites do razoável, é o reconhecimento do legislador de que o fortalecimento dos partidos é um objetivo que vai além dos interesses de seus integrantes e que, em última instância, beneficia toda a sociedade.

O legado de destruição do governo Bolsonaro depõe a favor da importância dos partidos para a organização do Estado e de sua relevância no debate público. Em 34 anos, Bolsonaro passou por oito legendas diferentes e tentou criar uma sigla da qual pudesse se adonar. Sem sucesso, restou a Bolsonaro buscar guarida no PL, uma das siglas mais omitidas nas redes sociais pelos filiados que disputam a eleição para deputado federal. Isso certamente diz muito sobre a imagem do partido, mas também sobre Bolsonaro, figura que tem sido ocultada por muitos candidatos a governador que integram sua chapa em todo o País.