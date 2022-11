Os ganhos com o saneamento básico

A existência de mais de 90 milhões de brasileiros sem acesso a coleta e tratamento de esgoto e de mais de 30 milhões sem dispor de água tratada mostra que, apesar de todas as campanhas para a expansão do saneamento básico no País e das importantes mudanças institucionais para estimular investimentos privados no setor, a meta de universalização desses serviços continua difícil de ser alcançada. Faltam apenas dez anos para que 99% da população tenha acesso a abastecimento público de água potável e 90% à coleta e tratamento de esgoto, como foi determinado pelo Marco Legal do Saneamento Básico (Lei 14.026/2020). Há tempo para o cumprimento das metas, mas a expansão dos serviços tem sido exasperantemente lenta.

Entre 2005 e 2020, a população que dispunha de abastecimento de água em casa passou de 138,4 milhões para 175,4 milhões, com aumento de apenas 1,8% ao ano. Quanto à rede de coleta de esgoto, a população atendida passou de 66,9 milhões para 114,6 milhões, com aumento de 3,7% ao ano. Nos últimos anos não houve mudança no ritmo de expansão dos serviços. O total de brasileiros sem acesso a abastecimento de água caiu de 35 milhões em 2016 para 33,1 milhões em 2020; o de pessoas sem coleta de esgotos baixou de 100 milhões para 94 milhões no período.

O País teria muito a ganhar se a velocidade fosse maior. Ganhariam não apenas a população diretamente beneficiada pela extensão dos serviços de saneamento, mas toda a economia. É o que mostra estudo sobre os benefícios econômicos e sociais da universalização do saneamento básico feito pelo Instituto Trata Brasil, criado em 2007 por empresas interessadas na expansão desses serviços e na proteção dos recursos hídricos.

A expansão da rede de água e esgotos implica investimentos expressivos e requer um ambiente regulatório adequado que dê segurança aos investidores e garantia de serviços adequados à população. O Marco do Saneamento trouxe soluções para problemas institucionais antigos que limitavam a ação de empresas e investidores privados no setor. A expectativa é que, nos próximos anos, o volume de recursos aplicados em saneamento básico cresça a velocidades maiores do que as registradas no passado recente, pois o total de investimentos necessários para a universalização dos serviços até 2040 (algumas metas têm prazo maior para cumprimento) é de R$ 455 bilhões, em valores atuais.

Isoladamente, o montante a ser aplicado chega a impressionar. Mas o estudo do Instituto Trata Brasil mostra que, mesmo com esse valor (corrigido ao longo do tempo até 2040, de acordo com estimativas disponíveis de inflação no período, o total chegaria a R$ 667 bilhões), haverá ganhos expressivos caso a universalização seja alcançada nos prazos previstos. Os benefícios financeiros de diversas naturezas decorrentes da expansão do saneamento básico poderiam superar os custos em R$ 800 bilhões, resultando num balanço muito promissor para o País.

A falta de saneamento básico é causa de diarreias e moléstias gastrointestinais que afetam principalmente as crianças, o que prejudica dramaticamente a qualidade de vida das famílias que vivem em áreas sem coleta de esgotos ou sem água encanada, afeta a produtividade e impõe custos aos sistemas públicos de saúde. A universalização, desse modo, não apenas propiciaria vida melhor para essas famílias, como contribuiria para melhorar a qualidade do trabalho das pessoas dessas áreas e reduziria os gastos com saúde.

Outros ganhos da universalização, além do aumento expressivo da produtividade das pessoas em idade de trabalhar das famílias que vivem nas áreas beneficiadas, viriam com a valorização imobiliária e até com a expansão do turismo.

Os investimentos, de sua parte, passariam a gerar renda e emprego com a expansão das operações de saneamento. Também cresceria a arrecadação de impostos sobre o consumo e produção tanto nas atividades de construção como nas operações dos sistemas de saneamento. E ainda ficaria o legado da universalização dos serviços de saneamento básico.