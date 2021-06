Os perigos de uma Polícia militante

As cenas da violência praticada pela Polícia Militar (PM) de Pernambuco contra manifestantes no Recife, no sábado passado, dia 29 de maio, são de enorme gravidade. A ação da PM pernambucana não foi apenas desproporcional, o que já seria motivo para uma rigorosa investigação. Há suspeitas de uma atuação política da polícia, o que é absolutamente incompatível com o Estado Democrático de Direito.

Assim como nas outras 200 cidades em que houve manifestação contra Jair Bolsonaro, no Recife elas ocorreram de forma pacífica. As pessoas pediram a vacina contra covid e o impeachment do presidente. Com o protesto aproximando-se do fim, a PM de Pernambuco, sem nenhum motivo aparente, iniciou truculenta repressão, usando balas de borracha, bombas de gás lacrimogêneo e spray de pimenta contra os manifestantes.

Os tiros da polícia feriram gravemente duas pessoas no rosto. Daniel Campelo da Silva, de 51 anos, perdeu o globo ocular esquerdo, além de ter sido atingido nas costas. Jonas Correia de França, de 29 anos, que voltava do trabalho, perdeu a visão do olho direito.

“A polícia é para proteger cidadãos de bem, mas vimos policiais massacrando o povo cruelmente”, disse Julio Campelo, filho de Daniel Campelo da Silva. As cenas da atuação da PM são escandalosas, com policiais atirando contra as pessoas que tentavam socorrer os feridos.

A vereadora Liana Cirne (PT-PE) registrou boletim de ocorrência, por ter sido agredida pela PM com spray de pimenta enquanto conversava com policiais dentro de uma viatura. Há relatos também de ação abusiva contra o repórter fotográfico João Carlos Mazella. De acordo com o Sindicato dos Jornalistas de Pernambuco, ele recebeu voz de prisão e foi obrigado a entregar seu equipamento durante o protesto.

O governador de Pernambuco, Paulo Câmara (PSB), exonerou o comandante da PM, Vanildo Maranhão, e afastou sete agentes envolvidos na operação do dia 29 de maio. Também ordenou a abertura de investigação sobre a atuação da PM. Em nota, o Ministério Público de Pernambuco afirmou que vai apurar os fatos relacionados à ação da PM durante a manifestação.

De fato, é preciso investigar as causas e punir os responsáveis. Uma atuação policial dessa natureza, absolutamente inadequada, não pode ficar sem consequências. A PM tem de saber – e experimentar na prática – que está sob rígido controle da lei e do governo estadual. Não cabe impunidade ao uso arbitrário da força policial contra a população.

A ação truculenta da PM de Pernambuco contra opositores de Jair Bolsonaro deve também servir de alerta para um tema extremamente sério, que exige ser tratado sem simplismos e sem ingenuidades.

Desde os tempos de deputado, Jair Bolsonaro cultiva a proximidade com grupos de policiais estaduais. Mais de uma vez, apoiou movimentos e motins de policiais. Na Presidência da República, essa tática política não foi abandonada. Por diversos meios, o presidente Jair Bolsonaro vem tentando estabelecer uma relação direta, de natureza político-ideológica, com soldados e policiais, em evidente desrespeito aos limites do cargo e às respectivas esferas dessas categorias.

Além disso, o bolsonarismo almeja subverter os marcos institucionais das Polícias. No início deste ano, o Estado revelou a tentativa, por parte de parlamentares bolsonaristas, de dar andamento a dois projetos de lei orgânica das Polícias Civil e Militar, que, entre outros pontos, restringiriam o poder dos governadores sobre essas corporações.

Sob o pretexto de uniformizar a estrutura das Polícias estaduais, as propostas legislativas subordinariam as forças de segurança estaduais a interesses políticos do governo central. Trata-se de medida inconstitucional clara e evidentemente muito perigosa.

A agressão da PM de Pernambuco a manifestantes pacíficos merece rigorosa apuração. Não deve haver dúvidas sobre a atuação policial. Num Estado Democrático de Direito, polícia e política não se misturam, apesar dos esforços do Palácio do Planalto em sentido contrário.