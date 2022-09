Para que servem os debates?

A uma semana da eleição, o penúltimo debate entre os candidatos à Presidência da República, promovido no sábado passado pelo Estadão, Rádio Eldorado e um pool de veículos de imprensa, revelou-se um enorme deserto de ideias.

Se nada mudar até o próximo dia 29, data do último debate antes do primeiro turno, os eleitores irão às urnas no domingo seguinte sem conhecer a fundo o que cada candidato pretende fazer para acabar com a fome de milhões de brasileiros, estimular o desenvolvimento, controlar a inflação e reconstruir políticas públicas nas áreas de educação, saúde e proteção ambiental, entre outras ações inadiáveis para que o País possa ter a chance de se refazer da razia bolsonarista.

Essa miséria programática pode ser medida em tempo: o debate durou 1 hora e 47 minutos, mas apenas 6 minutos foram dedicados à apresentação de propostas. Na maior parte do tempo, Jair Bolsonaro (PL), Ciro Gomes (PDT), Simone Tebet (MDB), Soraya Thronicke (União Brasil), Luiz Felipe d’Avila (Novo) e o obscuro “Padre” Kelmon (PTB) – que não é padre e, a rigor, lá só esteve para servir a Bolsonaro – trocaram acusações que motivaram 10 pedidos de resposta, sendo 5 deles aceitos pela comissão organizadora.

Líder das pesquisas de intenção de voto, Lula da Silva (PT) nem sequer se dignou a comparecer ao debate, desrespeitando a um só tempo os seus adversários e os eleitores. Mas, ainda que presente, é improvável que o petista oferecesse aos brasileiros informações concretas sobre o que pretende fazer caso seja eleito. Lula decidiu manter em segredo a versão final de seu plano de governo para “evitar polêmicas” e ataques à sua candidatura.

É de estarrecer, mas não surpreende, que o candidato mais bem cotado para assumir a Presidência receie apresentar suas propostas por temer o escrutínio público. Nem parece o mesmo Lula que se arvora em redentor da democracia brasileira.

“Sem o confronto de ideias, sobram agressões mútuas. A impressão é que não se tinha muito o que debater além da ausência do principal, digamos, interessado, o ex-presidente Lula”, resumiu bem o cientista político Marco Antônio Teixeira, da Fundação Getulio Vargas.

Eventualmente, um debate entre presidenciáveis até pode ter seus momentos de entretenimento, como mostrou o tal “padre” que não é padre. Como ele, houve vários figurantes em outras eleições. No entanto, os debates não se prestam a ser palco para bizarrices nem tampouco para rinhas. É esperado que candidatos maduros saibam se desvencilhar dessas armadilhas e ataques, atendo-se, tanto quanto possível, à uma agenda propositiva.

Debates, para dizer o óbvio, servem para que os eleitores conheçam as ideias de cada candidato para tratar as questões mais prementes do País e, com essas informações, possam tomar decisões conscientes sobre o voto. Sem isso, sobram o culto à personalidade e o sentimento de rejeição. Não há dúvida de que são motivações legítimas para a formação de opinião, mas não são as apropriadas para a construção de um país melhor para todos.