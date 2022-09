Privilégios são a antítese da República

O Supremo Tribunal Federal (STF) fez bem ao firmar a tese segundo a qual “os advogados da União não possuem direito a férias de 60 (sessenta) dias, nos termos da legislação constitucional e infraconstitucional vigentes”. A decisão, por unanimidade, tem repercussão geral, ou seja, deve ser seguida em casos semelhantes por todos os tribunais do País.

Como guardião da Constituição, o STF fará ainda melhor no dia que estender esse entendimento a todas as categorias profissionais do serviço público, nos Três Poderes, sem distinções. Afinal, a igualdade de todos os cidadãos perante a lei, viga mestra do regime republicano, não se coaduna em hipótese alguma com a existência de castas nem privilégios de qualquer natureza, seja para indivíduos, seja para grupos. Como bem sabem os trabalhadores do setor privado, e os de outras categorias menos apadroadas do setor público, o período de descanso anual remunerado dura 30 dias, no máximo.

A decisão foi tomada no julgamento de um recurso extraordinário impetrado pela Associação Nacional dos Advogados da União (Anauni) contra um acórdão do Tribunal Regional Federal da 4.a Região (TRF-4), que julgara não haver inconstitucionalidade no dispositivo da Lei n.º 9.527/1997 que limita as férias anuais dos advogados da União a 30 dias. A Anauni sustentava que uma lei de 1953, que os equiparou aos membros do Ministério Público, teria sido recepcionada pela nova ordem constitucional de 1988. Os ministros do STF julgaram que não, de modo que para os advogados da União vale o mesmo período de 30 dias de férias que vale para os procuradores federais e procuradores da Fazenda Nacional, haja vista que todos são integrantes da mesma Advocacia-Geral da União (AGU).

À luz do melhor interesse público, de fato, os advogados da União não deveriam ser equiparados aos promotores e procuradores de Justiça. Ao contrário. O Ministério Público, assim como a magistratura ou quaisquer outras categorias do serviço público, é que deveria ser submetido às mesmas regras às quais se submete a esmagadora maioria dos trabalhadores brasileiros, por uma elementar questão de isonomia.

Mas, ao longo de muitas décadas, consolidou-se no Brasil um ethos distorcido sobre a natureza do serviço público. É de justiça reconhecer que há muitos servidores vocacionados e genuinamente imbuídos de espírito público atuando em todo o País. Não faltam exemplos de bons serviços prestados à população nas mais diversas áreas da administração pública por profissionais devotados a seus ofícios. Porém, também há servidores, em especial os que compõem a elite do funcionalismo público, que enxergam seus privilégios – que, obviamente, não qualificam como tais – como recompensa por seus méritos individuais que garantiram a aprovação em concursos muitíssimo disputados. Entre essa elite de servidores, destacam-se os membros do Poder Judiciário, do Ministério Público e da própria AGU.

Essa excrescência, que certa vez a economista Ana Carla Abrão, com argúcia, batizou de “privilégios adquiridos” em artigo publicado por este jornal, precisa acabar. Ou bem somos uma República ou uns seguirão sendo “mais iguais” do que outros perante a lei. A manutenção desses privilégios, materializados em toda sorte de “penduricalhos” para determinadas categorias funcionais, não é explicável pela legislação que os autoriza, mas pela capacidade de organização e pelo poder de barganha que certas corporações do serviço público são capazes de exercer sobre o Congresso e outras instâncias decisórias. Esse lobby chega ao paroxismo em anos eleitorais, quando não raro é exercido como verdadeira chantagem.

Ademais, há uma implicação econômica na concessão de férias de 60 dias a determinados servidores públicos. Haja criatividade para desfrutar de dois meses de ócio. É bastante comum, portanto, que os agraciados pelo privilégio acumulem longos períodos de férias não gozadas durante a carreira, o que se reverte em indenizações que podem chegar a milhões de reais ao tempo da aposentadoria – que, é bom lembrar, já é extremamente generosa para esses servidores quando comparada aos benefícios que são pagos pelo INSS aos reles mortais.