Quando o Estado funciona

São notórias e desoladoras a disfuncionalidade e a irresponsabilidade do Executivo federal. Em parceria com o Congresso, o governo de Jair Bolsonaro tem produzido uma baciada de retrocessos sociais, econômicos e institucionais. A Emenda Constitucional (EC) 123/2022, que inventou um estado de emergência na Constituição para permitir a compra de votos, é a síntese desses tempos sombrios. De toda forma, por mais que a destruição e a desorganização promovidas por Jair Bolsonaro sejam extensas e tenham efeitos de curto, médio e longo prazos, é preciso destacar que nem tudo no setor público é ineficiência, negacionismo ou desperdício. Como mostrou recente reportagem do Estadão, uma série de políticas públicas, promovidas por prefeituras e governos estaduais em parceria com universidades e organizações da sociedade civil, tem conseguido apresentar respostas excelentes na educação, na saúde e em várias outras áreas.

Essas ações eficazes são a antítese de políticas populistas e eleitoreiras, que apenas buscam atenuar, de forma temporária e simplista, determinada demanda. “Quando o problema é complexo, as soluções precisam ser múltiplas”, diz o coordenador-geral do Centro de Estudos de Administração Pública e Governo da Fundação Getulio Vargas (FGV), Fernando Burgos, ressaltando que, para funcionar, a política pública “precisa de uma equipe técnica e deve levar em consideração contextos de implementação heterogêneos”.

É justamente na identificação das necessidades específicas de cada área – requisito para a qualidade da tomada de decisão na política pública – que universidades e centros de pesquisa têm contribuído para uma atuação estatal mais eficiente. Tão defendida atualmente, a ideia de que políticas públicas precisam estar baseadas em evidências não é uma espécie de rigorismo acadêmico. A elaboração de programas públicos construídos a partir de dados sólidos é o que permite ao Estado oferecer uma resposta mais assertiva aos problemas. “A ideia de políticas baseadas em evidências está muito ancorada em uma necessidade de envolver diferentes segmentos da sociedade na coleta, produção e disseminação da informação”, avalia Beatriz Caetana, do consórcio europeu Urbinat. É o contrário do messianismo político – centralizador, dogmático e não colaborativo.

Um caso de sucesso é o programa Jovem de Futuro, do Estado do Espírito Santo em parceria com o Instituto Unibanco. Voltado ao treinamento de gestores de escolas e comunidades, o programa, que une avaliação e execução, promoveu o aumento do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) do Estado.

O superintendente executivo do Instituto Unibanco, Ricardo Henriques, destaca que, além de incidir de forma positiva sobre vários indicadores, o programa do Espírito Santo é um referencial “por perdurar mesmo com mudanças governamentais, o que é uma expressão do enraizamento na máquina pública desses procedimentos de gestão orientada para resultados a partir de evidências”.

Além do uso das melhores evidências disponíveis, a eficiência dessa interlocução entre o público e o privado exige monitoramento contínuo. Mais do que seguir cegamente uma “fórmula vencedora”, a construção de políticas públicas eficientes assemelha-se a uma conquista gradual de habilidades por parte dos diversos entes envolvidos. É um processo de mútuo aprendizado.

A promissora interação entre os setores público e privado desconstrói muitos mitos e percepções reducionistas, que julgam o todo a partir de erros particulares. As ineficiências da esfera pública não autorizam uma avaliação de terra arrasada. Mesmo num cenário de pandemia e de crise econômica, veem-se experiências muito positivas.

A qualificação de tantas políticas públicas por meio de parcerias com o setor privado demonstra também a plena viabilidade – não é uma utopia – de o Estado atuar além da lógica meramente eleitoreira. Não existe uma “imposição do sistema” para uma atuação estatal corrompida. É possível fazer o certo. O atuar mal é uma escolha.