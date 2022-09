Superávit enganoso

Em 2022, pela primeira vez nos últimos nove anos, as contas do governo federal fecharão o exercício fiscal com superávit primário (isto é, sem considerar o custo da dívida pública). A projeção, contida no relatório de avaliação das despesas e receitas primárias no quarto trimestre apresentado pela Secretaria Especial do Tesouro e Orçamento do Ministério da Economia, é surpreendente. No relatório anterior, a previsão era de déficit primário de R$ 59,3 bilhões; no mais recente, projeta-se superávit de R$ 13,6 bilhões.

Isso significa uma melhora de R$ 72,9 bilhões (cobre-se o déficit e ainda se obtém um superávit). O governo explica a mudança no resultado primário com uma inopinada evolução das receitas. Entre os relatórios do terceiro e do quarto trimestre, a previsão de receitas líquidas (já excluídas as transferências para Estados e municípios) aumentou R$ 69,9 bilhões. Já as projeções para as despesas tiveram redução de R$ 2,95 bilhões.

Trata-se, de fato, caso o resultado se confirme, de uma multiplicação inesperada de receitas. Mas é uma melhora que, por sua natureza, deixa dúvidas. O aquecimento da atividade econômica nos últimos meses já havia sido considerado nas projeções da arrecadação federal ao longo deste ano. O aumento expressivo entre as estimativas para o terceiro e para o quarto trimestres, por isso, se deve basicamente a receitas especiais, que não decorrem do ritmo da economia, mas de fatores específicos que não se repetirão em outros exercícios fiscais.

O governo conta, por exemplo, com a devolução de R$ 69 bilhões dos recursos que forneceu ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para fortalecer sua capacidade de operação. O empréstimo do Tesouro ao banco seria amortizado em longo prazo, mas, por meio de acerto com a instituição e determinação do Tribunal de Contas da União (TCU), está sendo quitado antecipadamente.

O superávit primário a ser alcançado em 2022 poderá até ser maior, admite o secretário especial do Tesouro e Orçamento, Esteves Colnago, pois ainda há “um dever fiscal a ser feito”. No entanto, qualquer que seja o resultado, embora positivo, está longe de representar pelo menos o início do necessário ajuste estrutural das finanças do governo federal. O resultado primário positivo de 2022 será obtido por meio de receitas que não se repetirão no próximo exercício. O próprio governo reconheceu problemas nas contas em 2023 quando elaborou o projeto do Orçamento do ano que vem com rombo de R$ 65,9 bilhões.

Mesmo o resultado primário de 2022 não será suficiente para encobrir severas dificuldades na gestão fiscal. A lei do teto do gasto público imporá novo bloqueio de R$ 2,6 bilhões, que se somam aos R$ 7,9 bilhões já bloqueados. Sejam quais forem os gastos a serem cortados desta vez, é certo que R$ 5,6 bilhões de emendas parlamentares, incluindo R$ 3,5 bilhões do orçamento secreto, serão preservados. Isso mostra como o governo estabelece prioridades na gestão do dinheiro do contribuinte.