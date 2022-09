Tempo de ideias extravagantes

De repente, a cerca de três semanas do primeiro turno da eleição presidencial, as reservas internacionais do País foram trazidas de volta às páginas dos jornais. Segundo as informações, o governo estuda a adoção de meta para o volume das reservas. O total, de pouco menos de US$ 340 bilhões, vem caindo desde setembro do ano passado, quando alcançou US$ 370 bilhões, mas continua elevado e mantém o País em situação bastante confortável no front externo. É estranho que tema de forte impacto imediato e também de médio e longo prazos em importantes indicadores da economia seja trazido à discussão neste momento. Deveriam os agentes econômicos se preparar para alguma medida intempestiva e de natureza eleitoral numa área tão sensível?

O objetivo do governo seria reduzir a volatilidade da taxa de câmbio. Dessa taxa dependem todos os preços em reais dos bens exportados ou importados. Nos últimos meses, a cotação do dólar teve papel destacado na variação de preços como os dos derivados de petróleo e dos alimentos, que foram igualmente pressionados pelos preços internacionais desses bens.

Em resumo, a meta balizaria a política cambial do Banco Central (BC). Quando as reservas ficassem acima da meta, sinalizariam excessiva desvalorização do real, levando o Banco Central a vender ativos internacionais. Se a sinalização for de real valorizado, com as reservas abaixo da meta, a autoridade monetária compraria dólares.

Os que defendem essa política alegam que, com ela, haveria maior previsibilidade sobre a trajetória da taxa de câmbio. Os que a criticam observam que a fixação de meta imporia limites visíveis à atuação do Banco Central, abrindo espaço para operações especulativas do mercado contra a autoridade monetária – e daí resultando maior volatilidade, ao contrário do objetivo que em tese essa política de meta estaria buscando.

Hoje, o Banco Central dispõe de diversos instrumentos para atuar no mercado de câmbio sempre que julgar necessário. A fixação de meta pode restringir o uso desses instrumentos, destinados a conter a volatilidade, por meio de ação no sentido contrário ao praticado pelo mercado. Com a meta, haveria o risco de ação do BC estimular a tendência do mercado, ampliando a instabilidade. Num caso mais grave, quando as reservas estivessem abaixo da meta e num quadro de turbulência, o Banco Central passaria a ser comprador de moeda forte no momento de escassez no mercado, valorizando-a ainda mais.

Há cerca de 20 anos, superadas as crises da dívida externa, o Brasil mantinha reservas de cerca de US$ 30 bilhões. Esse montante foi aumentado nos anos seguintes, tendo passado de US$ 100 bilhões no início de 2007, de US$ 200 bilhões em junho de 2008 e de US$ 300 bilhões no início de 2011, até alcançar o pico de US$ 388 bilhões em junho de 2019. Tem se mantido acima de US$ 300 bilhões desde então. É um volume suficiente para mostrar a capacidade de intervenção do BC no mercado, o que tende a mantê-lo mais calmo.

A grande questão é definir qual o nível ideal de reservas para a fixação da meta. O governo não parece ter ideia muito precisa disso. Já defendeu a venda de reservas até como opção para reduzir a dívida pública. Isso leva alguns analistas financeiros do setor privado a temer que a mudança na política de gestão das reservas leve à adoção de medidas nessa direção ou à facilitação da flexibilização do teto de gastos.

Garantia financeira em moeda forte, as reservas internacionais “funcionam como uma espécie de seguro para o País fazer frente às suas obrigações no exterior e a choques de natureza externa, tais como crises cambiais e interrupções nos fluxos de capital para o País”, como resume o Banco Central. O volume expressivo mantido atualmente tem assegurado tranquilidade na área externa. Há, decerto, um custo financeiro na manutenção de um nível elevado de reservas, que é a diferença entre as taxas de juros internas (a Selic está em 13,75% ao ano) e as externas (de 2,25% a 2,50% ao ano). Mas não parece ser esse o motivo da mudança em estudo pelo governo.