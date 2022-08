Um bom leilão, com reticências

Em uma conjuntura delicada, a sétima rodada de concessões de aeroportos despertava apreensões. O leilão do dia 18 foi bem-sucedido, dados os valores dos ágios. Mas há lições a serem tiradas. A principal se refere à baixa concorrência.

Os 15 aeroportos ofertados estavam agrupados em três blocos. O Norte 2 (Belém e Macapá) foi concedido por R$ 125 milhões (ágio de 119,7%). O Bloco Campo de Marte e Jacarepaguá foi levado praticamente sem ágio, por R$ 141,4 milhões, pela XP. As expectativas estavam voltadas ao Bloco SP-MS-PA-MG, contendo a “joia da coroa”, Congonhas, o segundo terminal mais movimentado do País. Ele foi arrematado por R$ 2,45 bilhões (ágio de 231%).

Mas a concorrência foi baixa. Só houve disputa no Bloco Norte 2, e mesmo assim entre dois proponentes.

Em parte, isso se deve à conjuntura adversa. Inflação e juros elevados em todo o mundo, instabilidade geopolítica e incertezas político-econômicas domésticas em ano eleitoral são fatores que podem afetar uma carteira significativa de leilões no setor de rodovias e saneamento básico que podem sair ainda em 2022. Resta ainda licitar 10% do tráfego aéreo, contando com três terminais importantes: Galeão e Santos-Dumont (RJ) e Viracopos (SP).

Melhorias na modelagem podem facilitar a entrada de investidores. O modelo “filé com osso” – que congrega em um só bloco ativos mais e menos rentáveis, para que os primeiros subsidiem melhorias nos últimos – é pertinente. Mas especialistas em infraestrutura, como, por exemplo, Claudio Frischtak, sugerem que teria sido mais produtivo leiloar Congonhas isoladamente e destinar os recursos para parcerias público-privadas nos blocos regionais em uma rodada posterior.

Mas há questões estruturais. A estreia de um fundo de investimentos, a XP, no setor aeroportuário ecoa os novos investidores nos recentes leilões rodoviários de Minas Gerais. Mas são exceções que confirmam a regra. Em geral, os investidores em infraestrutura são os mesmos: quem já entrou, e está familiarizado com os meandros regulatórios e os corredores do poder, fica, acumula carteiras e cobra o seu preço; quem não entrou acaba não entrando.

A baixa competitividade pode afetar a qualidade dos serviços, impondo desafios à fiscalização. A espanhola Aena, única ofertante de Congonhas, por exemplo, já opera seis aeroportos no Nordeste, entre eles o do Recife, que tem sido mal avaliado pelos consumidores.

Um passo importante é encaminhar a entrada na OCDE, o que implica adequação a regras de governança que garantem credibilidade aos investidores. Mas, se o processo está retesado, é pelos danos reputacionais na política externa causados pelo governo federal, em especial o seu rematado antiambientalismo, precisamente os mesmos fatores que afastam investidores. Junto com a estabilidade fiscal, esse é um aspecto a ser considerado pela gestão que assumir em 2023.

Um mercado aberto e competitivo é crucial para destravar um dos gargalos da produtividade do País, a infraestrutura, e solucionar uma de suas maiores mazelas sociais, o saneamento.