Um debate medíocre

O nível da campanha para a Presidência é tão baixo que o eleitor sente alívio e até se surpreende com um debate morno, quase insípido, como o travado anteontem, na TV Band, entre o presidente Jair Bolsonaro e o petista Lula da Silva. Não houve nenhuma escalada de acusações – apenas as antigas e sabidas –, o que fez com que fosse considerado um debate razoável. Alguns chegaram a falar em “melhor debate” até aqui.

Ora, se este foi o “melhor debate”, difícil saber como será o pior. A troca de ofensas e xingamentos entre Lula e Bolsonaro até pode ter sido considerada civilizada, quando se considera a expectativa de que o País testemunharia uma rinha de galos. No entanto, se um debate serve para ter alguma ideia de como será o governo dos candidatos, este foi uma completa perda de tempo. Ali não ficou clara quase nenhuma ideia sobre o que Lula e Bolsonaro pretendem fazer caso sejam eleitos. Ou seja, os candidatos não foram capazes de comunicar ao eleitorado o ponto fundamental de toda eleição.

Segundo levantamento do Estadão, de um total de 92 minutos de debate, míseros 4 minutos e 25 segundos foram dedicados a discutir planos de mudança reais: o candidato do PT debateu projetos por 3 minutos e 45 segundos, e o do PL, por 58 segundos. Como se vê, o futuro do País é um tanto desimportante para os dois.

A ausência de propostas e de um diagnóstico mínimo sobre os problemas nacionais é um aspecto especialmente frustrante do atual cenário político. Por exemplo, Bolsonaro relembrou os escândalos de corrupção dos governos petistas, mas, mesmo a respeito desse tema – que, a princípio, seria importante para sua campanha eleitoral –, foi incapaz de dizer o que fará para aprimorar a prevenção e a investigação de crimes contra a administração pública. Além disso, malgrado sua bandeira anticorrupção, Bolsonaro até aqui foi incapaz de explicar os indícios de lavagem de dinheiro na compra de imóveis por seus familiares nem os escândalos do Ministério da Educação.

Os temas são mencionados apenas para desgastar o adversário, e não como se demandassem políticas públicas concretas. Ou seja, é um debate em que o eleitor – o grande protagonista de uma campanha eleitoral – é alijado dos temas que realmente importam para se tornar refém de uma dinâmica que nada tem a ver com o País. É mera competição para tornar o outro candidato mais odiável aos olhos do público.

O debate é também frustrante pela resposta que cada um dos candidatos dá aos assuntos. Por exemplo, ao ser questionado sobre a corrupção nos governos petistas, Lula não ofereceu ao eleitor nenhuma medida nova, nenhum compromisso novo sobre o tema. Apresentou a mesma ladainha de sempre. Sobre os desafios da educação no pós-pandemia, Bolsonaro falou em aplicativo de celular para alfabetização. É assim que eles desejam conquistar a confiança da população?

Em vez de espaço de debate das questões nacionais, essa campanha tem sido pródiga em ataques pessoais e em falsos problemas. De satanismo a pedofilia, o cardápio de temas irrelevantes é extenso. Coitado do eleitor.