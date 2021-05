Uma oportunidade para a América Latina

Ao longo do século 20 a América Latina estava associada aos maiores índices de desigualdade. Mas, nas últimas décadas, a desigualdade econômica e social cresceu nas economias avançadas, como nas economias em desenvolvimento, e nos primeiros 15 anos do século 21 a América Latina foi a única região a experimentar progressos significativos nessa área. Esses acontecimentos estão intimamente conectados ao superciclo das commodities entre os anos 2000 e 2014. O recente aumento no preço das commodities sugere que um novo ciclo pode estar começando. Oportunamente, um estudo do FMI analisou as relações entre o ciclo das commodities e o desenvolvimento social na América Latina.

Um superciclo é um período estendido durante o qual uma demanda inesperada eleva os preços bem acima de suas tendências históricas. Suas alavancas são tipicamente a industrialização e o crescimento acelerados de um país ou região. Foi assim na industrialização dos EUA no início do século 20 e na ascensão da China no início do 21. À medida que a oferta aumenta e o crescimento da demanda se desacelera, o ciclo entra em uma fase descendente.

Economistas sugerem que o atual aumento nos preços de commodities pode sinalizar um novo ciclo, abastecido, sobretudo, pelos estímulos fornecidos pelos governos durante a pandemia. Para analistas do JPMorgan, por exemplo, a corrida pelas commodities nos anos 20 será caracterizada pela recuperação pós-pandêmica, assim como por políticas monetárias e fiscais ultraflexíveis. A luta contra as mudanças climáticas também pode impulsionar a demanda por metais necessários para a infraestrutura de energia, baterias e veículos elétricos.

Desde o declínio do ciclo anterior, por volta de 2014, o progresso contra a pobreza e a desigualdade na América Latina se desacelerou – em alguns casos se reverteu. A covid-19 está agravando dramaticamente esta tendência. Cerca de 19 milhões de latino-americanos caíram na pobreza e a desigualdade cresceu 5%. Os subsídios públicos evitaram o pior, mas pressionam a dívida pública.

“Ainda assim”, dizem os analistas do FMI, “a perspectiva para a pobreza e a desigualdade na região pode ser mais luminosa por duas razões: (i) a reelevação dos preços das commodities; e (ii) a oportunidade oferecida pela pandemia para um consenso político e social mais amplo sobre as reformas necessárias.” O estudo sugere o enfrentamento de três grandes problemas estruturais da região.

Primeiro, finanças públicas mais progressivas. “A América Latina deveria aumentar a progressividade do Imposto de Renda focando na retirada das isenções tributárias e combatendo a evasão fiscal.” No campo dos gastos, a pandemia expôs a necessidade de aprimorar a canalização de suportes sociais. As rígidas despesas obrigatórias com salários e previdência dificultam os investimentos públicos e uma política fiscal sustentável. Em países como o Brasil, as reformas tributária e administrativa serão cruciais.

Em segundo lugar, a região deve investir na capacitação dos trabalhadores para o mercado do futuro. A pandemia agravou a desigualdade de oportunidades, de maneira que será imperativo priorizar investimentos no acesso e na qualidade da educação. Conjuntamente, será preciso enfrentar o alto índice de informalidade dos mercados de trabalho latino-americanos.

Finalmente, uma das lições mais importantes do último ciclo das commodities é a necessidade de implementar estratégias rumo à diversificação econômica. Isso pode envolver uma série de mecanismos, como acesso a crédito, serviços de apoio aos negócios por meio de fundos de capital de risco, bancos de desenvolvimento, agências de promoção de exportação, a criação de zonas econômicas especiais ou polos industriais.

O preço das commodities latino-americanas atingiu o seu valor mais alto desde 2011. Isso deve ter um impacto positivo sobre a pobreza e a desigualdade, mas não será suficiente para reduzi-las duradouramente. Como lembram os analistas do FMI, “a natureza volátil do preço das commodities significa que os ganhos de hoje podem ser as perdas de amanhã”.