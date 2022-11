Uma rota sustentável para a América Latina

Os impactos da pandemia e da guerra na Ucrânia na América Latina são um lembrete de sua baixa resiliência aos choques globais, expondo seus desafios estruturais: sistemas de proteção social frágeis, baixa produtividade e instituições instáveis. Os mais pobres foram os mais afetados. Estima-se, por exemplo, que a inflação para as famílias vulneráveis foi 3,6 pontos porcentuais maior que a média. A degradação ambiental pode implicar um choque semelhante em câmera lenta. Dos 50 países identificados como os mais afetados pelas mudanças climáticas, 13 estão na América Latina. Por outro lado, a região contém metade da biodiversidade mundial, e tem grande potencial para se beneficiar da transição verde global.

A edição deste ano do Panorama da América Latina da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) foca nesse potencial. Apresentado na conferência global sobre o clima, a COP-27, ele tem o mérito de equacionar, já no seu subtítulo – Rumo a uma transição verde e justa –, os polos elementares de todo desenvolvimento sustentável: a responsabilidade ambiental e a social. Uma transição verde que não seja justa não é sustentável, assim como um desenvolvimento econômico que não seja verde também não é. Felizmente, segundo a OCDE, “a região está bem posicionada para embarcar em uma transição verde efetiva e acelerar o progresso em direção às suas metas de desenvolvimento econômico, social e ambiental”.

Hoje, a participação da América Latina nas emissões globais de gases de efeito estufa é inferior às emissões per capita em regiões com níveis de desenvolvimento semelhantes. Além disso, sua matriz energética é mais verde: os recursos de energia renovável representam 33% de sua oferta total de energia, bem acima dos 13% globais.

Essas vantagens comparativas devem ser aproveitadas para acelerar a transformação da matriz energética. O investimento em tecnologias renováveis promete um ganho triplo: redução das emissões de gás carbônico, geração de energia a baixo custo e redução da dependência de produtos de combustíveis fósseis importados. A OCDE projeta que uma transição verde efetiva pode adicionar 10,5% a mais em novos empregos até 2030.

Um impulso importante a esses investimentos deve vir de políticas fiscais que, gradual e responsavelmente, eliminem subsídios prejudiciais ao meio ambiente e alavanquem impostos favoráveis. A regulação de títulos verdes também é crucial. O aproveitamento do potencial da região na nova economia global dependerá de investimento em novas tecnologias e competências, e, em especial, na requalificação da força de trabalho. A importância, tanto qualitativa quanto quantitativa, dos biomas da região impõe uma agenda de construção e expansão de parcerias internacionais que envolvam o setor privado e instituições multilaterais para aproveitar novas normas e regulamentos e gerenciar o impacto das políticas adotadas nos países parceiros, como, por exemplo, no comércio.

O Brasil, guardião de 60% de todas as florestas tropicais do mundo, tem um papel-chave. O maior potencial para as políticas de mitigação envolve duas áreas cruciais para a economia nacional: a agropecuária e a energia. O Brasil tem desenvolvido tecnologias e práticas sustentáveis no agro que vêm se mostrando eficazes, mas ainda precisam ser barateadas para ganhar escala. No setor energético, o Plano Nacional de Energia para 2050 põe grande ênfase na expansão da geração de energia hidráulica. Em termos de adaptação às mudanças climáticas, o Plano Nacional de Adaptação, de 2016, traçou 11 áreas prioritárias, mas ainda precisa avançar em termos de financiamento e implementação interfederal.

Políticas para a Amazônia que garantam a preservação da floresta, e, ao mesmo tempo, gerem prosperidade para os povos locais são o grande teste para o compromisso do País com o desenvolvimento sustentável. O bioma é vital para o equilíbrio climático do planeta, e, mais do que em qualquer outro âmbito, é nesse que as parcerias internacionais podem ter um papel decisivo.