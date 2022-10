USP acerta ao cobrar vacina

A Universidade de São Paulo (USP) removeu notas e registros de frequência de 275 estudantes de graduação que não comprovaram ter completado o esquema vacinal primário contra a covid-19. Com isso, esses alunos deixaram de ter as suas atividades acadêmicas registradas no sistema eletrônico da universidade, o que significa que não poderão continuar estudando na USP enquanto não regularizarem a situação. A medida é acertada e envia uma clara mensagem à comunidade acadêmica: a proteção da saúde de todos depende da vacinação de cada um.

A decisão de exigir que os alunos se vacinassem foi tomada ainda no ano passado. Portaria editada em agosto de 2021 determinou que só quem comprovasse o esquema vacinal primário poderia retornar às aulas presenciais a partir de outubro daquele ano. A regra continuou válida no primeiro semestre de 2022, e foi com base nela que a instituição acaba de remover as notas e os registros de 275 estudantes. Para o atual 2.º semestre, porém, será necessário comprovar a 3.ª dose da vacina − ou a dose de reforço, no caso de quem tomou inicialmente a dose única. De novo, alunos não vacinados deverão ter seus registros excluídos do sistema eletrônico.

Como informou o Estadão, a exigência do chamado passaporte vacinal não só é correta, como tem respaldo em decisões do Conselho Estadual de Educação e do Supremo Tribunal Federal (STF). Nem poderia ser diferente. A vacina é a principal arma contra a covid-19, doença que já matou mais de 686 mil pessoas no País. E a proteção coletiva, princípio invocado pela universidade, torna-se maior à medida que mais pessoas estão imunizadas. Saber que os colegas de sala estão vacinados, por óbvio, é fator de segurança para quem frequenta a universidade.

Vale destacar que os 275 alunos de graduação cujos registros foram excluídos do sistema eletrônico correspondem a apenas 0,45% do corpo discente. Ou seja, é a minoria da minoria. Mesmo assim, em se tratando de um ambiente universitário − e da mais renomada instituição de ensino superior do Brasil −, não deixa de ser lamentável que estudantes se sintam estimulados a descumprir uma regra tão elementar para a saúde e o bem de todos. É dentro da universidade que se faz pesquisa e se produz ciência. Como ignorar, então, a importância e a necessidade da vacina?

Menos mal que a reitoria já identificou casos de alunos que foram devidamente vacinados, mas não inseriram os comprovantes no sistema. Importante lembrar ainda que a instituição conta com uma comissão de saúde para analisar situações específicas, como a de estudantes que, por determinação médica, estejam impedidos de receber o imunizante.

A pandemia de covid-19 ceifou vidas e provocou enorme sofrimento para milhares de famílias. Também deixou lições, expondo a irresponsabilidade de autoridades que adotaram comportamento negligente diante da doença, a começar pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, que chegou a pôr em dúvida a eficácia do imunizante. A vacina é a principal arma contra o coronavírus. Não resta dúvida de que a USP está fazendo a coisa certa.