Vacinação a passos lentos

A tradicional Campanha Nacional de Vacinação deste ano, que terminaria em 9 de setembro, foi prorrogada até o próximo dia 30. Diante dos baixos índices de comparecimento de crianças e adolescentes, não restava alternativa ao Ministério da Saúde, que fez bem em estender o prazo por mais 21 dias. Infelizmente, porém, será necessário muito mais do que isso para o País conseguir retomar os índices de cobertura vacinal da década passada, caminho indispensável para salvar vidas e evitar doenças, hospitalizações e sequelas.

Nos últimos anos, conquistas históricas do Programa Nacional de Imunizações vêm sendo dilapidadas, o que tornou real o risco do reaparecimento de enfermidades já erradicadas, como é o caso da poliomielite. A prorrogação da campanha deste ano, que tem como foco justamente a prevenção da pólio, é um claro sinal da gravidade do cenário. E reflete uma série de dificuldades que as autoridades sanitárias têm enfrentado para dar continuidade a algo que o Brasil já demonstrou ser capaz de fazer − e parece ter desaprendido.

Os números dão a exata dimensão do problema: a meta da atual campanha nacional contra a poliomielite é vacinar pelo menos 95% das crianças menores de 5 anos. A poucos dias do encerramento da mobilização, porém, conforme informou o Estadão, esse índice estava em 35%, o que levou à prorrogação do prazo.

Por óbvio, a diminuição da cobertura vacinal tem motivos variados. Um deles, como explicam os especialistas, é a desatenção de muitas famílias em relação a doenças cujos vírus deixaram de circular no País, mas seguem existindo no mundo − o que significa que podem voltar. Eis o grande equívoco: por achar que tais enfermidades não são ameaças reais, muitas famílias não levam os filhos aos postos de saúde, fazendo cair as taxas de vacinação e abrindo caminho para o reaparecimento de doenças, a exemplo do que ocorreu recentemente com o sarampo. Por outro lado, movimentos antivacina ganham força no mundo inteiro, disseminando desinformação, notícias falsas e teorias da conspiração.

No Brasil, há um complicador a mais: a atitude do presidente Jair Bolsonaro de questionar a eficácia e a segurança de vacinas e de dar voz a todo tipo de negacionismo científico, como ficou evidente na pandemia de covid-19. Valendo-se da visibilidade do cargo, o presidente alimenta desconfianças e estimula o comportamento de quem se opõe à imunização. O que resulta, claro, em menos gente disposta a levar os filhos para ser vacinados. Ao mesmo tempo, é notório que o presidente da República acaba por interferir no trabalho do Ministério da Saúde, como também se viu na pandemia, quando Bolsonaro trocou ministros até achar alguém disposto a repetir o discurso oficial do Palácio do Planalto.

A Campanha Nacional de Vacinação, esforço iniciado em 1980, conta atualmente com 38 mil postos em todo o País. É hora de mobilizar prefeituras, governos estaduais e a União. Prorrogar o prazo da campanha, sem dúvida, foi uma medida emergencial e necessária. Que venham outras para assegurar o direito à saúde das atuais e futuras gerações.