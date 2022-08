Posse no TSE

Recado dado

Nunca antes na história da nossa República a posse de um presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) foi tão prestigiada e concorrida, com a presença maciça de autoridades de todos os Poderes e escalões. E o recado, claro e contundente, foi dado pelo ministro empossado, Alexandre de Moraes, àqueles que disseminam fake news e pregam o discurso de ódio. O Estado Democrático de Direito agradece.

Geraldo Tadeu Santos Almeida

Itapeva

Direito de resposta

O incisivo discurso do ministro Alexandre de Moraes, ao tomar posse como novo presidente do TSE, às vésperas da eleição, foi diretamente dirigido ao presidente Jair Bolsonaro, presente com vários fiéis apoiadores. Foi tão explícito e causou tanto desconforto a Bolsonaro que, por sua ignorância e desrespeito institucionais, julguei que ele apelaria para o mantra do pela ordem e exigiria direito de resposta.

Abel Pires Rodrigues

Rio de Janeiro

Onde a onça bebe água

Solene e importante a posse do ministro Alexandre de Moraes como presidente do TSE. Ouvi-lo reafirmar a força e a segurança das urnas eletrônicas diante da plateia que incluía embaixadores e cônsules das nações com as quais o Brasil mantém representação valeu como resposta ao episódio vergonhoso que Bolsonaro promoveu no Palácio do Planalto em 18 de julho. Importante, também, foi o ministro ter enfatizado que, ao cabo da apuração do resultado das urnas, o escolhido, seja quem for, tomará posse como novo presidente do Brasil. Orientado pelos assessores de sua campanha, Bolsonaro, posicionado ao lado direito de Moraes, como determina o cerimonial, se comportou como manda o protocolo: não ousou abrir a boca. Afinal, onde a onça bebe água jacu não pia.

Jane Araújo

Brasília

Reajustes salariais

Festival de escárnios

Nosso Judiciário, além de ser um dos mais caros do mundo, é cada vez mais voraz em matéria de recursos públicos. E o exemplo é seguido por outros Poderes da República, como discutiu o editorial A boiada dos reajustes salariais (Estado, 17/8, A3). O mais triste é que a farra dos supersalários contaminou até o Exército, como registrou a matéria 1,6 mil militares receberam mais de R$ 100 mil por mês (16/8, A9). Num país que não oferece educação, saúde e segurança minimamente aceitáveis à população, estamos diante de um festival de escárnios. Quando (e onde) isso vai parar?

José Elias Laier

São Carlos

Velocidade

Ah, que bom seria se o Judiciário fizesse os processos andarem com a mesma velocidade de seus reajustes de proventos e outras vantagens...

Rosangela Delphino

São Paulo

Campanha eleitoral

Apologia à desonestidade

Em campanha na Universidade de São Paulo (USP), Lula defendeu o calote ao Financiamento Estudantil (Fies). Na apologia à desonestidade, as universidades terão, agora, cursos de Vigarismo. Ah, sim: todos online e totalmente grátis!

A.Fernandes

São Paulo

Educação em SP

Muito a ser feito

Sobre o editorial Apoiar à educação na periferia (Estado, 15/8, A16), há muito que ser feito e o pagamento de adicional a profissionais de escolas periféricas é só uma gota no oceano. É preciso resolver o difícil acesso às escolas, porque a grande maioria desses profissionais necessita de transporte público e, muitas vezes, só há linhas clandestinas disponíveis. Também é preciso adequar o currículo às regiões onde o Índice de Desenvolvimento da Educação Paulistana (Idep) é baixo.

Laura Celia Daltrino

São Paulo

Censo 2022

Moradores de rua

Gostaria de saber como serão as entrevistas e os apontamentos dos brasileiros moradores em situação de rua nas grandes capitais do País. Serão estimados ou esquecidos, como têm sido pelas autoridades que os dispersam com jatos de água de caminhões-pipa meses antes das eleições?

Carlos Gaspar

São Paulo

TEATRO NO TSE

A presença de Luiz Inácio Lula da Silva, Dilma Vana Rousseff, José Sarney de Araújo Costa e Michel Miguel Elias Temer Lulia envergonharam a posse do novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes. Dilma e Lula consideram Temer um golpista. O atual presidente, Jair Messias Bolsonaro, nem olhou para a cara de Lula e vice-versa. Bolsonaro e Moraes trocaram poucas palavras e risadinhas. Dilma, Lula e Temer já estiveram trancafiados em carceragens por diferentes motivos. Foi um momento de humilhação, principalmente para o povo brasileiro, que financia todo esse teatro de malandros e ricos.

José Carlos Saraiva da Costa

Belo Horizonte

LULA E AL CAPONE

Para reflexão, fico a imaginar se a Suprema Corte dos EUA convidaria para a posse de seu presidente alguém como Al Capone.

Milton Córdova Júnior

Brasília

BOLSO VAZIO

Nesta terça-feira, 16/8, tivemos uma nova posse de presidente no Tribunal Superior Eleitoral, que nada mais é do que a divisão pelos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) de "um bolo", ou seja, tornando-se presidente fazem jus a mordomias do cargo, ocupado cumulativamente, recebendo verbas e salários extras. Fácil falar em democracia, urnas e fake news recebendo R$ 39 mil por mês e penduricalhos, com previsão de chegar a R$ 46 mil, portanto quase 40 salários mínimos brasileiros. E fácil falar em democracia sendo nomeado por político amigo. O povo que sustenta todo o aparato está "quebrado", vivendo à míngua sem saúde, educação, moradia, transporte. Políticos se elegendo com o nosso dinheiro. Ex-preso, com aval do STF, poderá ser presidente. Pelo fim da reeleição, mandato de seis anos para presidente, Fim de nomeação política para tribunais, diminuição de cargos legislativos e gastos. Reforma política, urgente.

Edmar Augusto Monteiro

São Paulo

HIPOCRISIA

Quanto blá blá blá na posse dos novos presidente e vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral! Quanta hipocrisia das excelências empossadas – um, lutador de muay thai, e o outro, grande amigo do condenado e candidato à Presidência da República – jurando cumprir e respeitar a Constituição, quando até as pedras dos caminhos lembram como esses senhores desrespeitaram, quando não rasgaram a Constituição. Que dia triste, esse!

Aparecida Dileide Gaziolla

São Paulo

PULSO FIRME

A posse de Alexandre de Moraes no TSE é um desafio para o magistrado, pois este vem sendo diariamente achincalhado por Bolsonaro. Que tenha pulso firme e não permita que as eleições virem o circo que Bolsonaro quer, até porque as pesquisas não estão do seu lado.

Marcos Barbosa

Casa Branca

JUSTIÇA ELEITORAL EM FESTA

A posse de Alexandre de Moraes na presidência do TSE se revestiu em consagração da Justiça Eleitoral e do sistema de votação com urnas eletrônicas em noite de gala da democracia brasileira. Um memorável happening político em solidariedade às eleições brasileiras e seu sistema eleitoral, tão atacado e desacreditado por um presidente inconformado em perder o poder pelo mesmo sistema que sempre o elegeu. "À toda ação corresponde uma reação, com a mesma intensidade, mas em sentido contrário", ensinou Isaac Newton.

Paulo Sergio Arisi

Porto Alegre

ESTADO LAICO

Religião não tem nada a ver com política. Os principais candidatos à Presidência estão abusando (Religião sobe ao palanque dos candidatos no 1º dia de campanha, 17/8, primeira página). Simples assim: uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Quando nosso país vai sair desta situação lamentável?

Alvaro Salvi

Santo André

ARMAS E DEUS

Senti falta de uma arma na foto da família Bolsonaro usando camiseta com o nome Deus, publicada na seção Click (Coluna do Estadão, 16/8, A2). Pura hipocrisia e populismo.

Etelvino José Henriques Bechara

São Paulo

FORÇAS ARMADAS

O articulista Marcelo Godoy vem escrevendo excelentes artigos sobre o triste capítulo que as Forças Armadas têm escrito em sua própria história na atual conjuntura política do País. Godoy corretamente destaca, no vigoroso trabalho jornalístico A quiche do presidente (17/8, A8), "que usar as Forças Armadas em evento partidário é um problema não só dos militares, mas de toda a Nação”. Observa, porém, que entre os primeiros há, felizmente, resistência, como a do lúcido general Santos Cruz, que afirmou: "As Forças Armadas não devem participar de situação constrangedora. O 7 de Setembro não pode ser dia de populismo, fanfarronice e covardia". Em relação à Nação, eu me permitiria lembrar ao brilhante articulista as palavras do grande escritor italiano Italo Svevo: “Não existe unanimidade mais perfeita que o silêncio”.

Reynaldo Ferreira

São Paulo

FORASTEIRO

Muita petulância do candidato bolsonarista ao Governo do Estado de São Paulo, o carioca Tarcísio de Freitas (Republicanos), ao afirmar que é preciso um forasteiro no comando da gestão paulista para finalizar as obras paradas no Estado. Não seria o caso de o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TER-SP) tomar essa declaração como uma confissão de que ele não é domiciliado no Estado e impugnar sua candidatura?

Jorge de Jesus Longato

Mogi Mirim

SEGURANÇA

O forasteiro, mas candidato ao Governo de São Paulo, sr. Tarcísio de Freitas, numa das suas entrevistas, disse que as câmeras nos uniformes dos policiais é um voto de desconfiança. Não, sr. candidato, é também um fator de segurança para os policiais, pois terão como provar suas abordagens e de seus colegas, caso seja necessário. São Paulo deu o exemplo e tem diminuído muito, as ocorrências.

Tania Tavares

São Paulo

AUXÍLIO X AUMENTO

Técnicos ainda não encontraram espaço para o Auxílio Brasil de R$ 600. Mas com certeza encontrarão espaço para conceder aumento de 18% para todo o Poder Judiciário e Legislativo.

Renato Maia

Prados (MG)

PALHAÇADA

O Estadão nos informa que há 1.559 militares com cargos no governo que já receberam cerca de R$ 260 milhões em honorários. O general aposentado Pazuello, tristemente famoso pela destruição executada no Ministério de Saúde, já recebeu R$ 305,4 mil no mês. Um governo que se dedicou a destruir tudo o que encontrou pela frente! Lembrei-me da frase de Jô: "Eu não sou palhaço, mas estão me fazendo de palhaço".

Aldo Bertolucci

São Paulo

IMPOSTO DE RENDA

Há anos sem correção, a tabela do Imposto de Renda (IR) pune, principalmente, a classe média. O governo amplia o amparo social aos mais necessitados e reduz a carga tributária do empresário. O que sobrou para a classe média? Inflação nos alimentos, juros, aluguéis, escolas, materiais escolares. Aumentos extorsivos dos planos de saúde e a tabela de IR sem correção é a forma indecente de elevar a carga tributária. É um Deus nos acuda e não há a quem recorrer.

Humberto Schuwartz Soares

Vila Velha (ES)

ILÍCITOS

A reportagem do Estadão sobre os poços incompletos demonstra o tipo de governo que temos atualmente (Governo entrega poços incompletos e água não chega ao sertão do Nordeste, 16/8, A7). Trabalhei na administração pública, inclusive no setor de licitações. A legislação vigente possui brechas que permitem a atuação de servidores e empresários desonestos, como parece ser os casos apontados na reportagem. Identifiquei alguns quando integrei comissões de licitação, pois tais licitantes nem se importam em se esmerar nas tramoias. Ao ler a matéria, não há como deixar de se indignar, pois os indícios de ilícitos são gritantes, iludindo populações carentes de água. É impossível contratar uma empresa para abrir um poço, destinado a levar água a uma comunidade, não capacitada para tanto e sem o devido projeto assinado por técnico competente. Não deve ter sido o caso nos exemplos relatados pela matéria, mormente por envolver órgãos sob a direção de apadrinhados do ministro da Casa Civil, o senador licenciado, Ciro Nogueira. Reportagem anterior do jornal sobre caminhões de lixo compactadores, adquiridos para cidades muito pequenas, com poucos habitantes, nos deram uma ideia perfeita das iniciativas do ministro. Ademais, a decisão de se abandonar uma obra na metade, para iniciar outra, com as devidas solenidades e discursos, é um estratagema desonesto utilizado por políticos inescrupulosos. O exemplo da empresa que venceu pregão com outra que fornece de tudo, de perfuração de poços a chaveiro e bufê, é o tipo de licitação que envolve empresas díspares, sem nenhuma possibilidade de concorrência real. Via de regra são de empresários parceiros, que participam apenas para dar uma roupagem de legalidade onde não tem.

Gilberto Pacini

São Paulo

POÇOS ARTESIANOS

O Estadão publicou matéria a respeito de poços contratados tendo sido orçados pela bagatela de R$ 1,2 bilhão e que não funcionam. Malversação de recursos é uma prática que tem sido muito usada. O importante é saber o que será feito contra os responsáveis por tal empreendimento. Não vamos esquecer que o Brasil tem uma enorme carência de recursos, portanto temos que ser extremamente cuidadosos com os recursos públicos. A região que seria beneficiada com esses poços é extremamente carente e sofre muito com falta de água. Providências urgentes têm de ser tomadas.

Marco Antonio Martignon

São Paulo

FUGA DO SUS

O Sistema Único de Saúde (SUS) continua na sua tarefa inglória e injusta de expulsar usuários seus. Por quê? Simplesmente porque paga menos da metade de cada internação, obrigando os hospitais a arcarem com o restante, o que tem levado os nosocômios a uma situação falimentar. As Santas Casas, por exemplo, sofrem muito com a regra do SUS, e muitas fecharam suas portas, da mesma forma que outros hospitais, como o A.C. Camargo, que em dezembro fechará as suas portas. Tanto dinheiro distribuído, tantas verbas endereçadas a políticos, tantos salários elevados pagos por interesses políticos, mas nenhuma providência que permita aos cofres da entidade pagar as diárias hospitalares por completo. E o pior: nenhum candidato explorou ou analisou o tema publicamente.

José Carlos de Carvalho Carneiro

Rio Claro

RESPONSABILIDADE

O A.C. Camargo deixará de atender pacientes do SUS. A culpa é do SUS!

João Manuel Maio

São José dos Campos

SAÚDE NO BRASIL

Na Europa, a saúde é um direito; na América, um negócio. E aqui?

Caio Lorena Bueno

São Paulo

INSTITUTOS DE PESQUISA

Quero enaltecer as escritas da coluna Ciência para o futuro (Estado, 14/8, B4), em que Roberto Rodrigues discorre sobre a importância da ciência e tecnologia para o desenvolvimento do agronegócio brasileiro. Enfatiza ainda a importância da Embrapa e do Instituto Agronômico de Campinas (IAC) como instituições de pesquisa responsáveis pelo sucesso da agricultura e pecuária nacionais. Concordo também com o nobre professor acerca do desmonte do nosso IAC e de outros institutos de pesquisa do Estado de São Paulo nas áreas da agricultura, meio ambiente e saúde. Até quando, senhor governador, continuará o desmantelamento dos institutos de pesquisa?

Maurilo Monteiro Terra, engenheiro agrônomo, foi pesquisador científico do IAC, presidente da Associação dos Pesquisadores Científicos do Estado de São Paulo (APqC) e presidente da Sociedade Brasileira de Fruticultura

Campinas